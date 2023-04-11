Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Да он прокомментировал исследование насчет того, с какими международными лидерами коммуницировал Путин за время полномасштабного вторжения

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Сейчас ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни президент Франции Эммануэль Макрон не проводят телефонные разговоры с Путиным. Последний на протяжении долгого времени пытался "проводить сеансы психотерапии", но в этом не было никакого смысла.

Они понимают, что Путин неадекватен. Хотя Макрон пытался говорить с ним, чтобы у него мозг встал на место. Но в этом нет смысла. У Путина слишком тяжелое расстройство. Психотерапия его не вылечит. Здесь помогут только накаченные санитары со шприцами,

– отметил Эйдман.

Почему Китай до сих пор общается с Путиным

Как отметил Эйдман, западные лидеры уже не ведут никаких переговоров с Путиным. Коммуникацию с ним продолжают другие президенты, пытающиеся усилить свои позиции. Хотя, например, президент Турции Реджеп Эрдоган в последнее время будто отстранился от этого процесса.

По словам политолога, лидер Китая Си Цзиньпин во время визита также убедился, что Путин неадекватный. И какой-то активности от них по достижению хотя бы какого-то "гнилого мира" сейчас нет.

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Тем не менее режим Путина нужен для Си. Россия стала для Китая источником дешевого сырья и выгодных экономических отношений. Также оккупанты являются определенным "громоотводом" для самого Пекина.

Путинская Россия является "громоотводом" со стороны Запада. Понятно, что у Китая тоже много преступлений. Там фактически геноцид уйгурского народа и идет определенная подготовка к вторжению в Тайвань. Но сейчас для западного мира главный враг – путинская Россия. Она принимает весь негатив, а Китай может спокойно реализовывать свои цели.

– считает Эйдман.

Некоторые страны поддерживают связь с Путиным