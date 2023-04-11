Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Так він прокоментував дослідження щодо того, з якими міжнародними лідерами комунікував Путін за час повномасштабного вторгнення.

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Зараз ні канцлер Німеччини Олаф Шольц, ні президент Франції Еммануель Макрон не проводять телефонні розмови з Путіним. Останній упродовж тривалого часу намагався "проводити сеанси психотерапії", але в цьому не було жодного сенсу.

Вони розуміють, що Путін неадекватний. Хоч Макрон намагався говорити з ним, щоб у нього мозок став на місце. Але в цьому немає сенсу. В Путіна занадто важкий розлад. Психотерапія його не вилікує. Тут допоможуть лише накачані санітари зі шприцами,

– зазначив Ейдман.

Чому Китай досі комунікує з Путіним

Як наголосив Ейдман, західні лідери вже не ведуть ніяких перемовин з Путіним. Комунікацію з ним продовжують інші президенти, які намагаються підсилити свої позиції. Хоч, до прикладу, президент Туреччини Реджеп Ердоган останнім часом ніби відсторонився від цього процесу.

За словами політолога, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час візиту також переконався, що Путін – неадекватний. І якоїсь активності від нього щодо досягнення хоча б якогось "гнилого миру" зараз немає.

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Попри це, режим Путіна потрібен для Сі. Росія стала для Китаю джерелом дешевої сировини та вигідних економічних відносин. Також окупанти є певним "громовідводом" для самого Пекіна.

Путінська Росія є "громовідводом" з боку Заходу. Зрозуміло, що в Китаю теж є багато злочинів. Там фактично геноцид уйгурського народу та і йде певна підготовка до вторгнення у Тайвань. Але зараз для західного світу головний ворог – путінська Росія. Вона приймає весь негатив, а Китай може спокійно реалізовувати свої цілі,

– вважає Ейдман.

Деякі країни підтримують зв'язок з Путіним