ЗМІ дізналися, хто поїде на зустріч із Віткоффом замість звільненого Єрмака
- Рустем Умєров поїде на переговори в США замість Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.
- Переговори з командою Трампа заплановані на 29 листопада в Маямі.
ЗМІ писали, що уже колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак планував у США провести переговори з командою Трампа. Однак, 28 листопада він був звільнений із займаної посади.
Стало відомо, хто може замінити кандидатуру Єрмака на цій зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис журналіста Financial Times Крістофера Міллера в X.
Дивіться також Хто може очолити Офіс Президента після відставки Єрмака: політолог оцінив можливих кандидатів
Хто замість Єрмака на переговорах у США?
Переговори заплановані у Маямі на цих вихідних, 29 листопада. На них українська сторона має обговорити з командою Трампа наступні кроки у підготовці мирної угоди.
Зокрема, Україна та США хочуть узгодити позиції щодо миру перед поїздкою Стіва Віткоффа й зятя Трампа, бізнесмена Джареда Кушнера до Москви.
Спочатку Крістофер Міллер писав, що цю зустріч було скасовано. Однак, згодом повідомив, що замість Єрмака нібито поїде секретар РНБО.
Рустем Умєров вирушає до США замість Андрія Єрмака на зустріч із Віткоффом та зятем Трампа,
– йдеться у повідомленні журналіста FT.
Що передувало?
28 листопада НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака. Він може бути причетним до справи "Мідас". Ще раніше нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак – це нібито "Алі-Баба" із "плівок Міндіча".
Цього ж дня Єрмак подав у відставку, а Зеленський оголосив про перезавантаження Офісу президента. 29 листопада глава держави проведе зустрічі із кандидатами на главу ОП.
Тим часом переговори у Москві, перед якими Єрмак мав зустрітися із Віткоффом, як кажуть росіяни, мають пройти у першій половині наступного тижня.