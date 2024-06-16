Робота над спільною декларацією на Саміті миру завершена, – Кулеба

16 червня завершиться Саміт миру, за підсумками, якого буде ухвалена резолюція. Країни, які не присутні на заході, зможуть також долучитися до неї пізніше.

За словами очільника МЗС України, спільна робота над текстом підсумкової декларації вже завершена.

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Побажання України врахували

Дмитро Кулеба розповів, що наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції.

Дипломат наголосив, що резолюція буде відкритою до приєднання іншими країнами і після завершення саміту.

Міністр наголосив, що вже відомі декілька країн, які проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього, хоча не є зараз на саміті.

Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані,

– підкреслив глава МЗС.