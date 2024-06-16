Работа над общей декларацией на Саммите мира завершена, – Кулеба

16 июня завершится Саммит мира, по итогам, которого будет принята резолюция. Страны, которые не присутствуют на мероприятии, смогут также присоединиться к ней позже.

По словам главы МИД Украины, совместная работа над текстом итоговой декларации уже завершена, передает 24 Канал.

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Пожелания Украины учли

Дмитрий Кулеба рассказал, что в конце Саммита президенты объявят об одобрении резолюции.

Дипломат отметил, что резолюция будет открытой к присоединению другими странами и после завершения саммита.

Министр отметил, что уже известны несколько стран, которые проходят внутренний анализ общего коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя не присутствуют сейчас на Саммите.

Текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены,

– подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее СМИ обнародовали проект итоговой резолюции. В тексте коммюнике говорилось, что поддерживающие его страны имеют общий взгляд на три важных аспекта. Во-первых, они согласны с недопустимостью использования ядерного оружия в войне в Украине. Кроме того, они стоят на том, что все украинские атомные электростанции должны быть под контролем Киева.

Во-вторых, государства выступают за свободное судоходство и торговлю в Черном и Азовском морях. Продовольственная безопасность не должна быть предметом шантажа в вооруженном конфликте. Украинская продукция должна беспрепятственно поставляться в третьи страны.

В-третьих, страны выступают за обмен военнопленных по принципу "всех на всех", возвращение похищенных Россией детей в Украину, освобождение гражданских заложников.

В коммюнике отмечается, что статус ООН, постулирующий территориальную целостность и суверенитет, – основа для мира в Украине. В то же время речь идет о необходимости диалога с обеими сторонами конфликта.

Отметим, что у Зеленского не исключили, что на втором саммите мира будут присутствовать представители России. Также страну-агрессора ознакомят с наработанным мирным планом.

Накануне Путин уже представил свой "мирный план". Глава Кремля заявил, что Украина якобы добровольно должна отказаться от тех областей, которые Россия записала в Конституцию. Также в Москве хотят внеблоковый статус Украины.

Известно, что на Саммите "альтернативный план" не рассматривался. Его не приняли всерьез, рассказал канцлер Германии.