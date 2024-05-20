Індія візьме участь у всіх важливих самітах, зокрема і по Україні, – Моді

За словами прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, його країна братиме участь у всіх важливих самітах, на порядку денному яких глобальний мир, безпека та розвиток. Крім зустрічі G7, країна буде присутня і на Глобальному саміті миру у червні.

Моді зазначив, що Індія "звучатиме як голос Глобального Півдня" на цих самітах, щоб формувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину і процвітаючий та мирний світ.

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У яких самітах візьме участь Індія

Прем'єр-міністр Індії говорить, що рівень його участі в обох самітах залежатиме від часу, матеріально-технічного забезпечення та паралельних зобов’язань.

Італія приймає саміт G-7 13 – 15 червня, а український мирний саміт пройде в Швейцарії 15 – 16 червня. Моді зазначив, що запрошення, надіслані Індії для участі в самітах, є визнанням її значущості та внеску в міжнародні справи.

Вони відображають активну участь у глобальних справах, яку ми здійснюємо відповідно до нашої філософії Vasudhaiva Kutumbakam (світ – це одна сім'я, – 24 Канал). Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку,

– заявив він.

Що відомо про Глобальний саміт миру у Швейцарії