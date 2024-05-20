Индия примет участие во всех важных саммитах, в том числе и по Украине, – Моди

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, его страна будет участвовать во всех важных саммитах, на повестке дня которых глобальный мир, безопасность и развитие. Кроме встречи G7, страна будет присутствовать и на Глобальном саммите мира в июне.

Моди отметил, что Индия "будет звучать как голос Глобального Юга" на этих саммитах, чтобы формировать глобальный дискурс и продвигать видение развития, ориентированного на человека и процветающий и мирный мир.

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В каких саммитах примет участие Индия

Премьер-министр Индии говорит, что уровень его участия в обоих саммитах будет зависеть от времени, материально-технического обеспечения и параллельных обязательств.

Италия принимает саммит G-7 13 – 15 июня, а украинский мирный саммит пройдет в Швейцарии 15 – 16 июня. Моди отметил, что приглашения, присланные Индии для участия в саммитах, являются признанием ее значимости и вклада в международные дела.

Они отражают активное участие в глобальных делах, которое мы осуществляем в соответствии с нашей философией Vasudhaiva Kutumbakam (мир – это одна семья, – 24 Канал). Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития,

– заявил он.

Что известно о Глобальном саммите мира в Швейцарии