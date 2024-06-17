Лояльні до Росії країни на Саміті миру запропонували допомогти Україні
У Швейцарії 15 – 16 червня пройшов Глобальний саміт миру. Там 39 країн-учасниць обговорювали повернення викрадених Росією українців, а також ядерну та продовольчу безпеку. На саміті були й проросійські країни, які запропонували Україні свою допомогу.
Лояльні до Росії країни запропонували свої канали комунікації з нею. Про це в етері телемарафону розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.
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Проросійські країни хочуть допомогти звільнити українців
На Саміті миру країни, які вважаються проросійськими, висловили свою справжню думку щодо дій Росії. Вони, зокрема, презентували свої напрацювання у питанні повернення українців із російського полону – дітей, цивільних та військових. Цьому посприяв закритий формат засідання.
Про які саме країни йдеться, Лубінець не уточнив.
Неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з Росією, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій,
– сказав він.
Омбудсмен також додав, що на засіданні вдалося обговорити розробку нових підходів, які можуть допомогти визволити громадян України із російського полону.
Якими є результати Саміту миру
- За підсумками Глобального саміту миру спільне комюніке підписали 78 країн. Втім, навіть після цього резолюція відкрита і до неї можуть приєднатися й інші країни.
- На саміті країнами-учасницями було підтримано три головні пункти української формули миру. Йдеться про ядерну безпеку, продовольчу безпеку, обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх" та повернення до України дітей, а також цивільних.
- Президент України Зеленський на саміті заявив про готовність переговорів з Росією. Але для цього Кремль повинен поважати територіальну цілісність нашої держави. Він додав, що результати Саміту миру пізніше передадуть для ознайомлення Росії.
- Швейцарія також заявила, що планує обговорити самостійно результати саміту з Росією та також з країнами, "у чиї двері постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм". Ці держави на першому етапі пропонували свою підтримку, але потім, побачивши, що Росії на саміті не буде, відмовили.