Лояльные к России страны на Саммите мира предложили помочь Украине
В Швейцарии 15 –16 июня прошел Глобальный саммит мира. Там 39 стран-участниц обсуждали возвращение похищенных Россией украинцев, а также ядерную и продовольственную безопасность. На саммите были и пророссийские страны, которые предложили Украине свою помощь.
Лояльные к России страны предложили свои каналы коммуникации с ней. Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.
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Пророссийские страны хотят помочь освободить украинцев
На Саммите мира страны, которые считаются пророссийскими, выразили свое истинное мнение относительно действий России. Они, в частности, презентовали свои наработки в вопросе возвращения украинцев из российского плена – детей, гражданских и военных. Этому поспособствовал закрытый формат заседания.
О каких именно странах идет речь, Лубинец не уточнил.
Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Россией, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций,
– сказал он.
Уполномоченный по правам человека также добавил, что на заседании удалось обсудить разработку новых подходов, которые могут помочь освободить граждан Украины из российского плена.
Каковы результаты Саммита мира
- По итогам Глобального саммита мира совместное коммюнике подписали 78 стран. Впрочем, даже после этого резолюция открыта и к ней могут присоединиться и другие страны.
- На саммите странами-участницами были поддержаны три главных пункта украинской формулы мира. Речь идет о ядерной безопасности, продовольственной безопасности, обмен военнопленными в формате "всех на всех" и возвращение в Украину детей, а также гражданских.
- Президент Украины Зеленский на саммите заявил о готовности переговоров с Россией. Но для этого Кремль должен уважать территориальную целостность нашего государства. Он добавил, что результаты Саммита мира позже передадут для ознакомления России.
- Швейцария также заявила, что планирует обсудить самостоятельно результаты саммита с Россией и также со странами, "в чьи двери постучали, а они не пришли, например, с Китаем". Эти государства на первом этапе предлагали свою поддержку, но потом, увидев, что России на саммите не будет, отказали.