Президент Аргентини передумав щодо поїздки на Саміт миру, – ЗМІ

Аргентинський президент Хав'єр Мілей змінив своїх плани. Він таки поїде до Швейцарії та зустрінеться із Володимиром Зеленським, хоч раніше заявляв про протилежне.

Раніше президент Аргентини Хав'єр Мілей заявляв, що не поїде на Саміт миру. Однак ЗМІ повідомили, що "в останню хвилину" він прийняв рішення таки відвідати цей захід.

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Чому Мілей передумав ігнорувати саміт

Два видання заявили, що президент України Володимир Зеленський надіслав Мілею спеціальне запрошення, щоб "його аргентинський друг був присутнім хоча б на церемонії відкриття саміту".

Крім цього, в Аргентині навіть створили петицію до лібертаріанського уряду, в якій просили президента відвідати саміт.

Тим часом газета Clarín пише, що Мілея просив про відвідання заходу не лише Київ, але й Вашингтон.

Видання додало, що Аргентина наразі дала зрозуміти, що вона дотримується двох пунктів "Формули миру", яку представлять у Швейцарії цими вихідними: пункту радіологічної та ядерної безпеки і пункту відновлення територіальної цілісності України.

Крім того, Аргентина також погодилася приєднатися до Міжнародної коаліції з повернення викрадених Росією українських дітей.

До слова, Perfil зазначає, що перед Самітом миру лібертаріанський лідер візьме участь у саміті "Великої сімки", який проходитиме з 13 по 15 червня в Італії. Хоч спершу він теж казав, що не братиме участь у G7.

Цими вихідними у Швейцарії відбудеться Саміт миру