Українські дрони атакували кілька головних газорозподільчих станцій на окупованій Луганщині
- Українські дрони атакували три газорозподільчі станції на окупованій Луганщині: "Щастя", "Сєвєродонецьк" та "Новопсков".
- Атаки спричинили вимушений перехід Луганської ТЕС на вугілля та вплинули на постачання газу хімічній промисловості.
25 вересня стало відомо, що на окупованій Луганщині було атаковано 3 головні газорозподільчі станції. Причиною неполадок на цих об'єктах стали українські дрони.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ "Мадяра".
Що відомо про атаку на ГРС Луганщини?
Під атакою опинилася ГРС "Щастя". Це було основне джерело газу для Луганської ТЕС.
Після атаки тепловій електростанції довелося перейти у вимушений режим роботи на вугіллі.
Друга атакована ГРС – "Сєвєродонецьк". Вона була критично важлива для хімічної промисловості, постачання газу на Сєвєродонецький "Азот" тощо.
Остання уражена ГРС – "Новопсков".
Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил Безпілотних Систем… Далі буде…
– написав "Мадяр", зауваживши, як російський бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними.
Втрати Росії: останні новини
Розвідка у Криму знищила 2 російських транспортних літаки Ан-26 та берегові радіолокаційні станції.
Також українські військові збили ворожий Су-34 на Запорізькому напрямку. Він брав участь в атаках на область.
Окрім того, СОУ атакували склади окупантів у Богданівці на Луганщині. Після цього вони почали терміново евакуювати боєприпаси.