Працювала журналісткою та хотіла "інтегруватися" до ГУР: у Києві затримали білоруську шпигунку

У Києві СБУ та ГУР затримали білоруську шпигунку, яка працювала в українських ЗМІ. Жінка намагалася "інтегруватися" до підрозділів Сил оборони України, зокрема до української розвідки, та мала збирати дані звідти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України, Головне управління розвідки МОУ та Офіс генпрокурора.

Що відомо про затримання білоруської шпигунки у Києві?

За версією слідства, шпигунські завдання виконувала 35-річна громадянка Білорусі. Вона працювала на білоруське КДБ з 2015 року, а у 2020 році її відрядили з Мінська для агентурної роботи в Україні.

Для прикриття громадянка використовувала журналістську діяльність і певний час працювала власною кореспонденткою у країнах колишнього СРСР забороненого в Україні "112 каналу".

Власником цього медіаресурсу є Віктор Медведчук. Після закриття медіаактивів кума російського президента білоруське КДБ за координації з вищим військово-політичним керівництвом Білорусі "відрядило" агентку в Україну.

Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави. Вона використовувала цю роботу та зв'язки своїх колег із цього ЗМІ для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та закордонних дипломатів,

– зазначили в СБУ.

Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Перетин кордону жінка здійснювала під вигаданим приводом про медобстеження.

"Для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу фігурантка придбала новий смартфон з "одноразовою" сім-картою і після цього позбулася гаджета. Під час інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян Білорусі/Росії, які сприяють Україні у боротьбі проти держави-агресора", – наголосили правоохоронці.

Також агентка отримала завдання від білоруського КДБ встановити неформальні контакти з посадовцями посольства КНР в Україні для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів.

В Офісі генпрокурора додали, що 35-річна жінка встановила контакт із представниками КДБ Республіки Білорусь у 2025 році. На конфіденційне співробітництво вона погодилася за грошову винагороду.

Як агентка намагалася проникнути в ГУР?

В СБУ зауважили, що після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів воєнної розвідки нашої держави, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, підозрювана збирала й передавала розвідувальну інформацію про діяльність окремих підрозділів ГУР МО України, оперативну обстановку, внутрішні процеси та осіб, залучених до оперативної та агентурної роботи.

Завдяки своєчасному викриттю шпигунки, співробітники СБУ та ГУР розпочали з білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу,

– наголосили в Службі безпеки.

Зокрема, сили іноземної спецслужби було перенацілено на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола шпигунки.

Серед іншого, наші правоохоронці зафіксували спроби громадянкою підбору потенційних кандидатів для вербування до агентурного апарату КДБ Білорусі.

"Зібравши повну доказову базу на шпигунку, СБУ у взаємодії з ГУР МО затримала її поблизу місця проживання. У фігурантки вилучено смартфон та диктофон, на які вона фіксувала закриті відомості", – йдеться у повідомленні.

У Києві затримали шпигунку білоруського КДБ / Фото ГУР МО

Наразі слідчі СБУ повідомили білоруській громадянці підозру за статтею Кримінального кодексу України про шпигунство. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як звати білоруську шпигунку-журналістку?

За даними джерел видання BBC News Україна в українських спецслужбах, у повідомленні СБУ та ГУР про затримання білоруської шпигунки йдеться про І. Кардаш.

Водночас низка медіа вказують на колишню журналістку телеканалу "112" та "Інтерфакс-Україна" – Інну Кардаш.



Затриманою білоруською шпигункою могла виявитися Інна Кардаш / Фото з фейсбуку журналістки

На аудіо- та відеозаписах, опублікованих спецслужбами, Кардаш зізнається, що працює під прикриттям.

Мені просто більше підходить роль розвідника під прикриттям журналіста. Ось це правда. Я справді добре вмію добувати інформацію,

– говорить вона у розмові з куратором КДБ РБ.