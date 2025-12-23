Серед постраждалих є діти: ворог вгатив по Житомирщині

У Житомирській області другу добу поспіль стаються влучання або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе. 23 грудня в регіоні пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Що відомо про атаку росіян на Житомирщину 23 грудня?

Уночі 23 грудня Житомирська область опинилася під атакою російських агресорів. Влучання сталися на об'єктах цивільної інфраструктури. Пошкоджено зокрема житлові будинки.

Унаслідок атаки також постраждали люди. 6 жителів отримали поранення, з них двоє – це діти. До лікарні госпіталізували одного дорослого та дитину.

Ворожа атака триває. Працюють наші сили протиповітряної оборони, рятувальники, медики. Перебувайте в укриттях,

– написав Бунечко.

