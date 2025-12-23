Серед постраждалих є діти: ворог вгатив по Житомирщині
- У Житомирській області 23 грудня внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру.
- Внаслідок атаки постраждали люди, одна дитина та дорослий госпіталізовані.
У Житомирській області другу добу поспіль стаються влучання або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе. 23 грудня в регіоні пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
Дивіться також Черговий терор росіян: які наслідки масованої атаки на Україну 23 грудня
Що відомо про атаку росіян на Житомирщину 23 грудня?
Уночі 23 грудня Житомирська область опинилася під атакою російських агресорів. Влучання сталися на об'єктах цивільної інфраструктури. Пошкоджено зокрема житлові будинки.
Унаслідок атаки також постраждали люди. 6 жителів отримали поранення, з них двоє – це діти. До лікарні госпіталізували одного дорослого та дитину.
Ворожа атака триває. Працюють наші сили протиповітряної оборони, рятувальники, медики. Перебувайте в укриттях,
– написав Бунечко.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де лунали вибухи під час масованої атаки на Україну?
Рано вранці ворог атакував Рівненську область, там лунали вибухи через роботу ППО. В регіоні пошкоджено житловий будинок, але люди, на щастя, не постраждали.
Сумська область, зокрема райони Шостки та Конотопа, також перебували під обстрілом російських БпЛА. Унаслідок атаки сталися перебої з електропостачанням.
У Києві та області також лунали вибухи. У столиці уламки російського дрона впали біля житлового будинку, відомо про двох постраждалих. На Київщині через атаку загинула літня жінка.
У Тернополі та Хмельницькому зникло світло після масованої атаки. У багатьох областях запровадили екстрені відключення, адже ціллю росіян була наша енергетика.