Среди пострадавших есть дети: враг ударил по Житомирщине

В Житомирской области вторые сутки подряд происходят попадания или падения обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. 23 декабря в регионе повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин.

Что известно об атаке россиян на Житомирщину 23 декабря?

Ночью 23 декабря Житомирская область оказалась под атакой российских агрессоров. Попадания произошли на объектах гражданской инфраструктуры. Повреждены в частности жилые дома.

В результате атаки также пострадали люди. 6 жителей получили ранения, из них двое – это дети. В больницу госпитализировали одного взрослого и ребенка.

Вражеская атака продолжается. Работают наши силы противовоздушной обороны, спасатели, медики. Находитесь в укрытиях,

– написал Бунечко.

