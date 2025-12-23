Среди пострадавших есть дети: враг ударил по Житомирщине
- В Житомирской области 23 декабря в результате атак повреждена гражданская инфраструктура.
- В результате атаки пострадали люди, один ребенок и взрослый госпитализированы.
В Житомирской области вторые сутки подряд происходят попадания или падения обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. 23 декабря в регионе повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Житомирской ОГА Виталия Бунечко.
Что известно об атаке россиян на Житомирщину 23 декабря?
Ночью 23 декабря Житомирская область оказалась под атакой российских агрессоров. Попадания произошли на объектах гражданской инфраструктуры. Повреждены в частности жилые дома.
В результате атаки также пострадали люди. 6 жителей получили ранения, из них двое – это дети. В больницу госпитализировали одного взрослого и ребенка.
Вражеская атака продолжается. Работают наши силы противовоздушной обороны, спасатели, медики. Находитесь в укрытиях,
– написал Бунечко.
Где раздавались взрывы во время массированной атаки на Украину?
Рано утром враг атаковал Ровенскую область, там раздавались взрывы из-за работы ПВО. В регионе поврежден жилой дом, но люди, к счастью, не пострадали.
Сумская область, в частности районы Шостки и Конотопа, также находились под обстрелом российских БПЛА. В результате атаки произошли перебои с электроснабжением.
В Киеве и области также раздавались взрывы. В столице обломки российского дрона упали возле жилого дома, известно о двух пострадавших. В Киевской области из-за атаки погибла пожилая женщина.
В Тернополе и Хмельницком пропал свет после массированной атаки. Во многих областях ввели экстренные отключения, ведь целью россиян была наша энергетика.