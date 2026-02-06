У мережі пишуть, що ексглава ДПСУ Сергій Дейнеко виїхав за кордон: чи це правда

Колишнього очільника ДПСУ Сергія Дейнека підозрюють у систематичному хабарництві. Вдень 6 лютого у мережі почали писати про те, що колишній чиновник виїхав з України.

Зокрема, таку інформацію у телеграм-каналі поширив екснардеп Ігор Мосійчук. У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко спростував повідомлення у мережі.

Чи правда Сергій Дейнеко виїхав за кордон?

Сьогодні окремі інформаційні ресурси поширили інформацію, що Дейнеко покинув територію України. Це не відповідає дійсності,

– наголосив Демченко.

До слова, Ігор Мосійчук о 12:05 повідомив, що ексглава ДПСУ виїхав з України через прикордонний пункт "Лужанка" на Закарпатті. Втім, менше ніж за годину екснардеп видалив пост і опублікував звернення, в якому заперечив попередні твердження. За словами Мосійчука, за кордон виїхав тезка колишнього голови ДПСУ. Сам Сергій Дейнеко перебуває у Києві.

Пост про втечу Дейнеко, який потім був видалений / Скриншот, наданий речником ДПСУ

Окрім того, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко звільнений з військової служби наказом від 2 лютого. Точну причину не розкривають.

Демченко уточнив, що розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство. Водночас для того, аби уникнути спекуляцій на цю тему, речник ДПСУ розповів, що під час військової служби Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема і тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень мали неодноразові операційні втручання, а також і віддалені наслідки.

Варто зауважити, що інформація про звільнення Дейнека з війської служби з'явилася ще наприкінці січня. Тоді у ДПСУ її спростували.

Що цьому передувало?