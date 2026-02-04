Про це 24 Каналу повідомила пресслужба ВАКС.

Що відомо про справу Дейнека?

Заставу за екскерівника Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека внесли у понеділок, 2 лютого. Її розмір становить 10 мільйонів гривень.

Водночас за другого підозрюваного фігуранта справи заставу у розмірі 2 мільйони гривень ніхто не вніс.

Нагадаємо, 30 січня ВАКС обрав запобіжні заходи для ексголови ДПСУ Сергія Дейнека – 10 мільйонів гривень та для начальника відділу пункту пропуску "Соломоново" Олександра Марущака – 2 мільйони гривень.

Крім того, підозрювані зобов'язані прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в'їзд в Україну.

Такий запобіжний захід діятиме до 30 березня 2026 року.

У чому підозрюють Дейнека?