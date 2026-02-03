Серія вибухів прогриміла у Дніпрі та Харкові
- У ніч на 3 лютого російські ударні дрони атакували Дніпро та Харків, де чули серії вибухів.
- Безпілотники рухаються й у напрямку Київської області, у Києві оголосили тривогу.
Ударні дрони ворога вночі 3 лютого атакують різні українські міста. Вибухи чули щонайменше у Харкові та Дніпрі.
Про це інформують місцеві спільноти. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Небо над Україною заполонили російські БпЛА: куди летять дрони
Де лунали вибухи вночі 3 лютого?
Після півночі російська армія спрямувала ударні безпілотники на агломерацію Дніпра. Місцеві почули вибухи кілька разів упродовж невеликих проміжків часу. Трохи згодом Повітряні сили оголосили загрозу балістики, і ракети вдарили по Дніпру.
На Харків також налетіли безпілотники, пролунала серія вибухів. Монітори вказували, що також відбувся обстріл міста з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". За попередніми даними ОВА, під ударом Слобідський район міста.
Також з повідомлення моніторів та Повітряних сил відомо, що велика група БпЛА рухається у напрямку Київської області з Чернігівщини.
У Києві вже оголосили тривогу. А ближче до 1 ночі столиця почула й вибухи та роботу ППО.
На жаль, відомо і про виліт стратегічної авіації у Росії. Тож під ранок є ймовірність ракетного удару по Україні.
Що ще атакувала Росія у цю добу?
- Удень 2 лютого Росія вдарила дроном "Молнією" по ринку у Харкові, є постраждалі, поруйновані павільйони.
- А вночі 2 лютого масованої атаки дронів зазнали Черкаси, у місті були вибухи й сталися пожежі, також є постраждалі.