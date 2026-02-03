Про це інформують місцеві спільноти. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Небо над Україною заполонили російські БпЛА: куди летять дрони

Де лунали вибухи вночі 3 лютого?

Після півночі російська армія спрямувала ударні безпілотники на агломерацію Дніпра. Місцеві почули вибухи кілька разів упродовж невеликих проміжків часу.

На Харків також налетіли безпілотники, пролунала серія вибухів. Монітори вказували, що також відбувся обстріл міста з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". За попередніми даними ОВА, під ударом Слобідський район міста.

Також з повідомлення моніторів та Повітряних сил відомо, що велика група БпЛА рухається у напрямку Київської області з Чернігівщини. У Києві вже оголосили тривогу.

Що ще атакувала Росія у цю добу?