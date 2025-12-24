"Генпрокурор – нікчема": Шабунін подав до суду на Кравченка через скандал зі "злитими" фото

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відмовився реєструвати заяву, подану головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. У зв'язку з цим останній звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність генпрокурора.

Про це розповів сам Віталій Шабунін, передає 24 Канал.

Чому Шабунін подав заяву на Кравченка?

Відповідно до статті 215 Кримінального процесуального кодексу України, прокурор зобов'язаний зареєструвати заяву про кримінальне правопорушення не пізніше ніж за 24 години після її надходження.

Втім, за словами Віталія Шабуніна, минуло вже п'ять днів, а жодної реакції з боку Офісу генерального прокурора не було.

Кравченко відмовився реєструвати заяву про злочин про злиття моїх приватних фото (з вилученого ДБР телефону). Ми змусимо генпрокурора зробити це через суд – відповідну скаргу вже подано,

– запевнив він.

Заяву про можливе вчинення злочинів Шабунін подав 18 грудня 2025 року. У ній йдеться про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 387 Кримінального кодексу (розголошення даних досудового розслідування) та частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу (незаконне збирання та поширення конфіденційної інформації).

За словами голови ЦПК, матеріали обшуку, проведеного співробітниками ДБР у липні, зокрема відео з оглядом його мобільного телефону та особисті фотографії, були незаконно передані стороннім особам і згодом оприлюднені в одному з Telegram-каналів.

Він наголошує, що доступ до цих матеріалів мали лише слідчі ДБР та прокурори, які здійснювали процесуальне керівництво у справі.

Шабунін переконаний, що витік інформації стався за участю представників правоохоронних органів.

На його думку, відмова реєструвати заяву про злочин пов'язана з небажанням керівництва прокуратури допустити розслідування, яке може вивести на конкретних посадовців.

Це черговий доказ того, що генеральний прокурор — нікчема і боягуз. Бо приватне фото помийками він злити наважився, а як зустрітися зі мною в суді — то одразу під стіл заліз,

– додав Шабунін.

Голова ЦПК повідомив, що вже подав скаргу до суду і має намір домогтися внесення відомостей до реєстру в судовому порядку. Він підкреслив, що чекати довше не став і звернувся до суду після кількох днів безрезультатного очікування відповіді від прокуратури.

Як відреагували в Офісі Генпрокурора на скаргу Шабуніна?

У відомстві прокоментували ситуацію. У коментарі для Суспільного там заявили, що опрацювали заяву голови ЦПК Віталія Шабуніна. За цим фактом 24 грудня відкрили кримінальне провадження.

Звернення щодо вчинення злочину, яке надійшло від громадянина Шабуніна, було розглянуте виконавцями вчора — 23 грудня 2025 року, і сьогодні — 24 грудня 2025 року, за результатами розгляду до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактами вчинення кримінальних правопорушень,

– мовиться у повідомленні.

Яка передісторія?