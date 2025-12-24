Про це розповів сам Віталій Шабунін, передає 24 Канал.

Актуально Дружина Шабуніна прокоментувала "злив" інтимних фото чоловіка і сказала, кому вони призначалися

Чому Шабунін подав заяву на Кравченка?

Відповідно до статті 215 Кримінального процесуального кодексу України, прокурор зобов'язаний зареєструвати заяву про кримінальне правопорушення не пізніше ніж за 24 години після її надходження.

Втім, за словами Віталія Шабуніна, минуло вже п'ять днів, а жодної реакції з боку Офісу генерального прокурора не було.

Кравченко відмовився реєструвати заяву про злочин про злиття моїх приватних фото (з вилученого ДБР телефону). Ми змусимо генпрокурора зробити це через суд – відповідну скаргу вже подано,

– запевнив він.

Заяву про можливе вчинення злочинів Шабунін подав 18 грудня 2025 року. У ній йдеться про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 387 КК України (розголошення даних досудового розслідування) та ч. 1 ст. 182 КК України (незаконне збирання і поширення конфіденційної інформації).

За словами голови ЦПК, матеріали обшуку, проведеного співробітниками ДБР у липні, зокрема відео з оглядом його мобільного телефону та особисті фотографії, були незаконно передані стороннім особам і згодом оприлюднені в одному з Telegram-каналів.

Він наголошує, що доступ до цих матеріалів мали лише слідчі ДБР та прокурори, які здійснювали процесуальне керівництво у справі.

Шабунін переконаний, що витік інформації стався за участі представників правоохоронних органів.

На його думку, відмова реєструвати заяву про злочин пов'язана з небажанням керівництва прокуратури допустити розслідування, яке може вивести на конкретних посадовців.

Це черговий доказ того, що генеральний прокурор — нікчема і боягуз. Бо приватне фото помийками він злити наважився, а як зустрітися зі мною в суді — то одразу під стіл заліз,

– додав Шабунін.

Голова ЦПК повідомив, що вже подав скаргу до суду і має намір домогтися внесення відомостей до реєстру в судовому порядку. Він підкреслив, що чекати довше не став і звернувся до суду після кількох днів безрезультатного очікування відповіді від прокуратури.

Яка передісторія?