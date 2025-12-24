Об этом рассказал сам Виталий Шабунин, передает 24 Канал.

Почему Шабунин подал заявление на Кравченко?

В соответствии со статьей 215 Уголовно-процессуального кодекса Украины, прокурор обязан зарегистрировать заявление об уголовном правонарушении не позднее чем через 24 часа после его поступления.

Впрочем, по словам Виталия Шабунина, прошло уже пять дней, а никакой реакции со стороны Офиса генерального прокурора не было.

Кравченко отказался регистрировать заявление о преступлении о слиянии моих частных фото (с изъятого ГБР телефона). Мы заставим генпрокурора сделать это через суд – соответствующая жалоба уже подана,

– заверил он.

Заявление о возможном совершении преступлений Шабунин подал 18 декабря 2025 года. В нем говорится о признаках уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 387 УК Украины (разглашение данных досудебного расследования) и ч. 1 ст. 182 УК Украины (незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации).

По словам главы ЦПК, материалы обыска, проведенного сотрудниками ГБР в июле, в частности видео с осмотром его мобильного телефона и личные фотографии, были незаконно переданы посторонним лицам и впоследствии обнародованы в одном из Telegram-каналов.

Он отмечает, что доступ к этим материалам имели только следователи ГБР и прокуроры, которые осуществляли процессуальное руководство по делу.

Шабунин убежден, что утечка информации произошла при участии представителей правоохранительных органов.

По его мнению, отказ регистрировать заявление о преступлении связан с нежеланием руководства прокуратуры допустить расследование, которое может вывести на конкретных должностных лиц.

Это очередное доказательство того, что генеральный прокурор - ничтожество и трус. Потому что частное фото помойками он слить решился, а как встретиться со мной в суде - то сразу под стол залез,

– добавил Шабунин.

Председатель ЦПК сообщил, что уже подал жалобу в суд и намерен добиться внесения сведений в реестр в судебном порядке. Он подчеркнул, что ждать дольше не стал и обратился в суд после нескольких дней безрезультатного ожидания ответа от прокуратуры.

Как отреагировали в Офисе Генпрокурора на жалобу Шабунина?

В ведомстве прокомментировали ситуацию. В комментарии для Суспильного заявили, что рассмотрели заявление главы ЦПК Виталия Шабунина. По данному факту 24 декабря открыли уголовное производство.

Обращение о совершении преступления, поступившее от гражданина Шабунина, было рассмотрено исполнителями вчера — 23 декабря 2025 года, и сегодня — 24 декабря 2025 года, по результатам рассмотрения в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по фактам совершения уголовных правонарушений,

— говорится в сообщении.

