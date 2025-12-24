Об этом рассказал сам Виталий Шабунин, передает 24 Канал.
Почему Шабунин подал заявление на Кравченко?
В соответствии со статьей 215 Уголовно-процессуального кодекса Украины, прокурор обязан зарегистрировать заявление об уголовном правонарушении не позднее чем через 24 часа после его поступления.
Впрочем, по словам Виталия Шабунина, прошло уже пять дней, а никакой реакции со стороны Офиса генерального прокурора не было.
Кравченко отказался регистрировать заявление о преступлении о слиянии моих частных фото (с изъятого ГБР телефона). Мы заставим генпрокурора сделать это через суд – соответствующая жалоба уже подана,
– заверил он.
Заявление о возможном совершении преступлений Шабунин подал 18 декабря 2025 года. В нем говорится о признаках уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 387 УК Украины (разглашение данных досудебного расследования) и ч. 1 ст. 182 УК Украины (незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации).
По словам главы ЦПК, материалы обыска, проведенного сотрудниками ГБР в июле, в частности видео с осмотром его мобильного телефона и личные фотографии, были незаконно переданы посторонним лицам и впоследствии обнародованы в одном из Telegram-каналов.
Он отмечает, что доступ к этим материалам имели только следователи ГБР и прокуроры, которые осуществляли процессуальное руководство по делу.
Шабунин убежден, что утечка информации произошла при участии представителей правоохранительных органов.
По его мнению, отказ регистрировать заявление о преступлении связан с нежеланием руководства прокуратуры допустить расследование, которое может вывести на конкретных должностных лиц.
Это очередное доказательство того, что генеральный прокурор - ничтожество и трус. Потому что частное фото помойками он слить решился, а как встретиться со мной в суде - то сразу под стол залез,
– добавил Шабунин.
Председатель ЦПК сообщил, что уже подал жалобу в суд и намерен добиться внесения сведений в реестр в судебном порядке. Он подчеркнул, что ждать дольше не стал и обратился в суд после нескольких дней безрезультатного ожидания ответа от прокуратуры.
Как отреагировали в Офисе Генпрокурора на жалобу Шабунина?
В ведомстве прокомментировали ситуацию. В комментарии для Суспильного заявили, что рассмотрели заявление главы ЦПК Виталия Шабунина. По данному факту 24 декабря открыли уголовное производство.
Обращение о совершении преступления, поступившее от гражданина Шабунина, было рассмотрено исполнителями вчера — 23 декабря 2025 года, и сегодня — 24 декабря 2025 года, по результатам рассмотрения в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по фактам совершения уголовных правонарушений,
— говорится в сообщении.
Какая предыстория?
Скандал разгорелся в ночь 16 декабря. Тогда Виталий Шабунин заявил о "сливе" его личных интимных фото.
В то же время в Офисе генпрокурора для 24 Канала дали комментарий относительно инцидента и отрицали любое свое участие в распространении фотографий Шабунина.
Со своей стороны народный депутат Анастасия Радина считает, что существует фактически только два возможных источника утечки изображений – Государственное бюро расследований или Офис генпрокурора, ведь именно эти структуры имели доступ к изъятому телефону.