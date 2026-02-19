Росія використовує українські SIM-карти для обстрілів: авіексперт пояснив, як цьому протидіяти
- Російські окупанти використовують українські та казахські SIM-карти для керування FPV-дронами через мобільні мережі. Їх заносять вглиб території України через інші безпілотники літакового типу.
- Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський сказав, як проти цього боротися.
Російські окупанти використовують мережі мобільного зв'язку, щоб керувати дронами. Ворог доставляє FPV-дрони за допомогою ударних БпЛА, після чого керує цими FPV через мобільні мережі. Є одне швидке рішення, яке може тут допомогти. Але паралельно потрібно запроваджувати й інше, більш серйозне рішення.
Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що ворог вже тривалий час використовує не лише українські SIM-картки, щоб керувати дронами, але й навіть казахські.
Як боротися проти цього?
За словами Храпчинського, існують швидкі рішення, які допоможуть оперативно зменшити цю загрозу. До прикладу, можна знизити швидкість мобільного інтернету на певну територію, аби у ворога не було можливості керувати цими дронами.
Інший варіант – запровадити продаж SIM-карток за паспортами і з обмеженою кількістю. Це також не допоможе повністю вирішити проблему. Адже, як повідомлялося раніше, ворог використовує і казахські SIM-картки. Не варто забувати, що окупанти розбудовують можливості mesh-зв'язку,
Після того як росіян позбавили можливості використовувати Starlink, ми знову побачили повітряні тривоги вздовж кордону з Білоруссю. Ворог тривалий час використовує вежі мобільного зв'язку у Білорусі як основні станції для mesh-зв'язку. Додатково на цих вежах розташовані радіомаяки, які дозволяють вирахувати точку знаходження безпілотника,
– сказав Храпчинський.
Попри це, Україна вже має шукати комплексні рішення, які дозволили б побудувати якісну систему радіоелектронної боротьби, яка б могла глушити увесь перелік діапазонів, що може використати ворог.
Об'єктам критичної інфраструктури та іншим об'єктам державного значення варто вибудовувати навколо себе захисні куполи, які дозволили б протидіяти навіть диверсійним діям. Умовно, якась група під'їде та захоче з FPV-дрона атакувати енергетичний об'єкт. Це майбутнє, до якого ми йдемо. Створити зброю стало легше. Тому потрібно побудувати систему радіоелектронної боротьби, яка контролюватиме усі діапазони,
– зауважив Храпчинський.
Росіяни використовують SIM-картки для керування дронами
- Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що з'явилося відеопідтвердження, як ворог переносить FPV-дрон на "Шахеді". Їх може бути кілька на одному безпілотнику.
- На його думку, одне з рішень, яке допоможе вплинути на ситуацію – почати продавати SIM-картки за паспортами та в обмежених кількостях. Також може бути відключення послуг передачі даних. Адже FPV-дронами керують саме через мобільні мережі.
- Він розповів, що будь-хто фактично міг купити до 3000 SIM-карток без обмежень та відправити їх у Росію. Так ворог отримує можливість застосовувати FPV-дрони вглиб української території.