"Шаман" та спецназівець з досвідом викрадення Цемаха: хто і як заманював вагнерівців у пастку

Операція з вербування вагнерівців, які воювали на Донбасі, мала назву "Авеню". Працівники спецслужб заманювали найманців через сайти оголошень.

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Для вербування хотіли залучити самих бойовиків

У квітні 2020 року відповідальним за проєкт призначили українського спецназівця, який раніше входив до складу контррозвідки СБУ і керував операцією з арешту бойовика Володимира Цемаха.

Проаналізувавши отримані заявки, керівник доручив провести співбесіду з найперспективнішими кандидатами. Хотіли використати будь-кого з них як довірених осіб для вербування інших бойовиків.

Хто такий "Шаман"

Серед перших претендентів був Артем Міляєв. Він стверджував, що отримав військовий досвід у Чечні, на Донбасі та в Сирії. Казав, що керував бригадою на окупованих територіях. У своєму першому спілкуванні з так званим "рекрутером" він пропонував набирати бійців з-поміж своїх старих підлеглих. Для бойовиків, а також української розвідки Міляєв був відомиц під позивним "Шаман".

У квітні 2020 року зв'язались із "Шаманом". Спецслужби попросили перевірити його людей – подзвонити кожному з них та запитати, скільки можна залучити до ПВК.

Через кілька днів "Шаман" повідомив, що список доступних людей готовий, має 10 людей. Пообіцяв надіслати список з їхніми іменами, спеціалізацією та мовними навичками. Мали закрити ще 50 "вакансій". Тоді Міляєв запевнив, відправлятиме партії по 10 бійців.

Протягом наступних двох місяців "рекрутер" дзвонив Міляєву понад 40 разів. З дзвінків зрозуміло, що "Шамана" змусили повірити в те, що він буде командиром у новому проєкті. Таким чином бойовика заохочували набирати інших найманців. Домовились також про матеріальне заохочення "Шамана" – 2 тисячі рублів за кожну заповнену анкету.

Вербування небачених масштабів

Коли процес набору бойовиків передали "Шаману", фальшива ПВК тільки до кінця травня отримала десятки нових заявок. Анкети заповнили близько 200 заявників. Вони містили повні особисті дані, включаючи поточну адресу, номери телефонів та електронну пошту, зростання, вагу та розміри взуття, освіту та військовий досвід.

Куратор схвалював кандидатуру та просив бойовика надіслати "Шаману" своє докладне резюме разом із копіями будь-яких доказів військового досвіду, медичних довідок, військових довідок від їхніх командирів та скани військових нагород та медалей.

Сотні зізнань бойовиків

Відтак у червні 2020 року українська розвідка отримала сотні сторінок докладних, написаних від руки зізнань бойовиків про їх роль у війна на Донбасі, на Близькому Сході та в Африці. Ба більше, там були імена командирів, фотографії медалей, виданих Кремлем, і навіть відео- та фотоматеріали про військові злочини.

Резюме комбатантів містили подробиці про те, як розвивалася гібридна війна Росії в Україні. Важливо, що серед заявників були імена, які розшукувала СБУ за тяжкі злочини, скоєні у 2014 – 2015 роках на сході України.

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