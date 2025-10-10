Росія вже розпочала свої активні та масовані удари по енергооб'єктах нашої держави. Українцям варто готуватись до непростої зими.

Після атаки в ніч на 10 жовтня в Україні довелось вводити аварійні графіки відключення світла в 9 областях. Експерти розповіли 24 Каналу, як росіяни змінили тактику ударів по енергооб'єктах і зробили прогноз, до чого слід готуватись українцям узимку.

Важливо У низці регіонів була повітряна тривога: Росія атакувала Україну ракетами та дронами

По яких об'єктах б'ють росіяни?

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що ворог б'є не лише по об'єктах, що продукують електроенергію. Найнебезпечнішими є їхні удари по розподільчих станціях. Від них залежить те, наскільки швидко Україна здатна відновлювати електропостачання після обстрілів.

Ворог це розуміє. Його головна мета – занурити Україну в темряву. Найближча зима для окремих регіонів може бути дуже темною та холодною. Я не залякую, однак прошу готуватись уже. Необхідно придбати газові пальники, павербанки, теплі речі,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Він продовжив, що повністю позбавити Україну електроенергії ворогу не вдасться. Адже все ж у нього немає достатньо сил і засобів для досягнення цієї цілі.

Федоренко назвав об'єкти, по яких б'ють росіяни: дивіться відео

Як Росія змінила тактику ударів?

Експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев сказав, що останнім часом Росія змінила тактику ударів по енергооб'єктах і обирає для обстрілів нові цілі. Раніше окупанти атакували великі енергетичні об'єкти, б'ючи, зокрема, по обладнанню оператора системи передачі електрики.

"Зараз росіяни б'ють по обл- або міськенерго, особливо в прифронтових районах. Їх атакують приблизно 20 – 30 БпЛА. Це робиться для того, щоб перевантажити українську систему ППО, яка вразить більшу частину дронів, але кілька з них усе ж пройдуть для ураження об'єкта", – наголосив експерт із питань енергетики.

За його словами, є побоювання, що об'єкти міськ- або обленерго захищені менше, ніж великі об'єкти, наприклад, Укренерго. Мовиться й про активну оборону, й про інженерно-технічну оборону. Така ситуація вже раніше спостерігалась на Сумщині, Чернігівщині, були удари по Кривому Рогу, де вже запроваджували обмеження електропостачання для населення.

Рябцев сказав, як Росія змінила тактику обстрілів: дивіться відео

Як Україна намагається запобігти блекауту?

Експерт із питань енергетики додав, що в Україні передбачили парки резервних акумуляторів для підтримки електромереж на випадок блекаутів. Вони можуть забезпечувати електрикою понад 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. Їх збудувала компанія ДТЕК у шести локаціях у Київській і Дніпропетровській областях.

Це лише перший крок. Україні потрібно в десять разів більше таких систем, утім варто наслідувати приклад ДТЕК, який вкладає кошти в нове обладнання. Вони не є секретними. Корпорація розповідала про них медіа, але виїзд журналістів, у цілях безпеки, на місця не передбачався,

– пояснив Рябцев.

Крім того, в Україні є маленькі енергетичні установки розподіленої генерації, які дозволяють зменшувати наслідки російських атак по енергооб'єктах. Утім державі бажано повністю змінити архітектуру енергетики. Вона має перетворитись із висококонцентрованої на 10 – 15 об'єктах на децентралізовану з понад 500 малими енергоустановками.

Яка найбільша небезпека російських обстрілів?

Колишній офіцер Повітряних Сил, авіаексперт Анатолій Храпчинський відповів, якою нині є найбільша небезпека під час російських ударів. Вона полягає в модернізованій зброї, бо ворог змін покращити свої ракети та дрони завдяки Ірану, КНДР і Китаю.

"Удари відбуваються одночасно в кількох регіонах. Це ускладнює роботу української ППО. Ворог комбінує ракети та дрони, щоб якомога ефективніше уразити об'єкти. Окупанти хочуть занурити нашу країну в темряву та холод, аби бодай так захопити Україну", – підкреслив авіаексперт.

Як він зазначив, союзники Росії допомогли їй покращити зброю, аби збільшити її точність і дальність. Утім проблема не лише в союзниках Кремля. Окупанти досі отримують західну електроніку для своїх дронів і ракет. Так, це не прямі постачання, а закупівлі через треті країни, але це також варто обмежити для Росії.

Храпчинський про найбільшу небезпеку від російських обстрілів: дивіться відео

Обстріл українських енергооб'єктів: останні новини