Що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня: штрафи, нові обмеження, повістки поштою

.

16 липня 2024 року завершується 60-денний термін, передбачений новим законом про мобілізацію на оновлення даних. Це можна зробити трьома способами: через ЦНАП, у ТЦК та через застосунок "Резерв+", де з 18 червня можна отримати електронний військово-обліковий документ. Його прирівняно до паперового, також електронний документ можна зберегти та роздрукувати.

З 17 липня діятимуть нові обмеження та штрафи для військовозобов'язаних, які не оновили дані. Це стосуватиметься виїзду за кордон, керування транспортними засобами тощо.

24 Канал нагадує читачам, які штрафи та обмеження накладатимуться на тих, хто не оновить дані. Для цього ми також поспілкувалися з юристом у питаннях армії та проходження військової служби Олександром Золотухіним.

До теми Чи можна буде оновити дані в ТЦК після 16 липня: у Міноборони дали відповідь

Які дані мають оновити військовозобов'язані

Оновлення даних стосується чоловіків віком від 18 до 60 років та жінок, які здобули освіту за медичними або фармацевтичними спеціальностями.

Вони мають оновити прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу проживання, номер телефону, адресу електронної пошти за наявності, місце народження, інші персональні відомості – освіту, сімейний стан, місце роботи тощо.

Останнє можна оновити лише у ТЦК, отже, з 17 липня тих, про кого такі дані відсутні, можуть додатково викликати до ТЦК.

Також оновлення даних, яке було передбачено 60-денним терміном, після цієї дати може призвести до адміністративної відповідальності.

Водночас народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що цифровізація дозволяє оновити дані всім охочим через Резерв+.

До теми Чи продовжуватимуть терміни оновлення військово-облікових даних з 17 липня

Якщо після закінчення 60-денного терміну представники ТЦК виявлять, що громадянин не оновив свої дані, вони можуть вручити йому повістку для оновлення даних.

Ті, хто мав статус обмежено придатних, мають пройти військово-лікарську комісію упродовж дев'яти місяців – до 4 лютого 2025 року, після чого вони отримають статус "придатний" чи "непридатний".

Чоловіки, які перебувають за кордоном, мають оновити дані через офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через "Резерв+".

Які будуть штрафи

Відповідно до першого порушення передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень у мирний час та від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час (або за повторне порушення).

Також штрафи передбачено за відмову від повістки або неявку за нею до територіального центру комплектування. Зокрема, у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

для громадян та для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть для громадян та для посадових та юридичних осіб. Якщо військовозобов'язані не виконають свої обов'язки, до них можуть застосувати тимчасове обмеження за рішенням суду на право керування автомобілем.

Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Зокрема, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.Водночас неможливо позбавити права керувати транспортом осіб з інвалідністю і громадян, на утриманні яких перебувають особи з інвалідністю І та II груп або діти з інвалідністю.

Читайте також Покарання для ухилянтів: чи втратять українці водійське посвідчення з 16 липня

Чи продовжать термін оновлення даних

За словами народного депутата Федора Веніславського, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні не ухвалював жодних законодавчих актів про продовження строку оновлення даних.

Але через певні політичні заяви, через те, що деякі наші колеги одразу після набрання чинності цього закону зареєстрували законопроєкт про продовження строку до 180 днів... На мій погляд, це непродумані дії, які навпаки деяких громадян України розхолоджують і дозволяють їм сподіватися, що влада продовжить цей термін, і їм нема куди спішити,

– заявив Федір Веніславський.

"Тому говорити про те, що до 17 липня, коли закінчиться 60-денний строк, ми будемо щось приймати, – я думаю, навряд чи це з погляду фізичної можливості реально", – заявив нардеп.

Повістки поштою

В Україні розпочалося бета-тестування електронного бронювання від мобілізації на порталі Дія. Воно триватиме кілька тижнів, після чого послугу представлять масово, повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров. Він зазначив, що тестування онлайн-послуги відбувається успішно, нормативна база вже є.За словами міністра, коли послуга запрацює для всіх, співробітники компаній зможуть швидко актуалізувати свої дані. А керівники – вибрати співробітників та забронювати їх онлайн.

Новий закон легалізував повістки поштою, але не вкинуті у поштову скриньку, а надіслані рекомендованим листом. Кабмін на засіданні 9 липня впорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов‘язаним поштою.

"Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – УП) або його відділу можуть: централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення; вручатися резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення", – йдеться у проєкті постанови уряду, який був внесений з голосу та ухвалений на засіданні уряду 9 липня.

При формуванні такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має підписати її кваліфікованим електронним підписом у день формування. Друкувати повістки будуть у Міноборони або на держпідприємствах у поліграфічній галузі, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Підставою будуть договори, укладені між Міноборони, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

Виїзд за кордон

З 17 липня перетин кордону для чоловіків від 18 до 60 років буде супроводжуватися перевіркою військово-облікового документа, який можна буде пред'явити як у паперовій, так і в електронній формі.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, жодних змін до категорій, кому дозволено перетин кордону, наразі немає.

До теми Оновлення даних, призов студентів і виїзд за кордон: якою буде мобілізація в липні

Можна, звісно, очікувати, що в якийсь момент уряд внесе зміни до правил перетину кордону,

– зауважив Демченко.

Він також додав, що якщо хтось із цих категорій підпадатиме, наприклад, під відстрочку, що дає йому право на перетин кордону, а також виключення з військового обліку, то у військово-облікових документах має обов'язково зазначатися термін дії цих умов та підстави надання такої відстрочки.

До теми Прикордонники розповіли про особливості перетину кордону з 17 липня

Наразі ми не бачимо збільшення кількості перетинів кордону на виїзд з України чоловіками. Фактично щодня ця кількість залишається постійною. Зазначу, що лише за наявності умов, які дозволяють перетнути кордон, чоловіки і йдуть за межі України,

– додав речник ДПСУ.

Скільки людей у розшуку

З початку повномасштабного вторгнення ТЦК склали понад 180 000 адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали більш як 400 000 повідомлень щодо розшуку тих, хто ухиляється від військової служби, йдеться у відповіді Міноборони на запит юриста Романа Лихачова.

У 2022 році ТЦК подали близько 21 300 заяв про кримінальні правопорушення на військовозобов'язаних, найбільше – у Львівській області. Це 15 800 заяв. У 2023 – 2024 роках ТЦК подали 20 870 таких заяв. Найбільше також на Львівщині – близько 8 600.

З початку 2024 року за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників 11 798 штрафів, повідомляє Опендатабот Це більше, ніж за весь 2023 рік, коли було примусово стягнуто 10 337 таких штрафів. Третина зі штрафів 2024 року вже закрита – 4 236 стягнень. 7 562 штрафи все ще стягується з боржників.

За словами Лихачова, в Україні близько 5 – 6 мільйонів людей, що придатні для проходження служби. Навіть за врахуванням тих, хто оновив дані, на оформлення штрафів для такої кількості людей "треба буде десятки, якщо не сотні років", вважає юрист.

На мою думку, питання не у спроможності судової системи щодо розгляду штрафів, адже далеко не всі правопорушники, знаючи, що вони дійсно порушили закон, підуть до суду для оскарження штрафу. Питання більше у спроможності ТЦК виписати ці штрафи,

– прокоментував 24 Каналу адвокат і юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін.

Хоч Верховна Рада й збільшила для ТЦК строк накладення штрафу із 2 місяців до одного року, однак для того щоб виписати один штраф, треба:

виявити правопорушення;

скласти протокол;

викликати рекомендованим листом правопорушника для надання пояснень;

скласти постанову з правопорушником або без нього;

направити постанову правопорушнику рекомендованим листом;

направити постанову у виконавчу службу, якщо правопорушник не виконав постанову.

"Також адміністративне стягнення (в контексті теми з оновленням даних) може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення", – каже Золотухін.

Невідомо, з якого періоду вважати день його виявлення і чи не буде днем виявлення 16 липня, коли завершиться уточнення даних і для ТЦК будуть відомі усі, хто цього не зробив. Безумовно, що сума штрафу зумовить частіші звернення до суду, ніж це є зараз, але й спроможність ТЦК складати такі матеріали вчасно та якісно під питанням,

– зазначає юрист.

Читайте також Бронювання і відстрочка по-новому: хто, за яких умов може отримати й чи можна виїхати за кордон