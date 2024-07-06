Прикордонники почнуть перевіряти в усіх чоловіків громадян України від 18 до 60 років їх військово-обліковий документ. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише 24 Канал.

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На кордоні перевірятимуть військово-обліковий документ

На кордоні в обов'язковому порядку почнуть перевіряти військово-обліковий документ з 00:00 17 липня.

При цьому речник ДПСУ зауважив, що жодних змін до категорій, кому дозволено перетин кордону, наразі немає.

Можна, звісно, очікувати, що в якийсь момент уряд внесе зміни до правил перетину кордону,

– зауважив Демченко.

Він також додав, що якщо хтось із цих категорій підпадатиме, наприклад, під відстрочку, що дає йому право на перетин кордону, а також виключення з військового обліку, то у військово-облікових документах має обов'язково зазначатися термін дії цих умов та підстави надання такої відстрочки.

Речник ДПСУ також підтвердив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

"Прикордонники прийматимуть і перевірятимуть обидва цих документи… Якщо виникатимуть якісь труднощі або застереження, що якийсь документ може бути підробленим або інформація в ньому некоректно відображається, звісно, ми можемо перевірити це через систему "Оберіг"", – сказав Демченко.