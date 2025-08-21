Військовий назвав фактори, які дають надію на швидке припинення бойових дій
- Росія вичерпує свої ресурси, призиваючи менше військовослужбовців та виробляючи недостатню кількість зброї, що ускладнює підтримку війни.
- Стагнація економіки та невдача в роз'єднанні Європи також є факторами, які можуть призвести до припинення бойових дій.
- Російські делегації активні у переговорах, що свідчить про їхню неготовність до тривалої війни, а армія воює на межі своїх можливостей.
Низка факторів свідчить, що найближчим часом бойові дії можуть припинитися. Росія вичерпує ресурси і не досягає суттєвих успіхів на полі бою.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що є кілька факторів, які дають надію на швидше припинення бойових дій. Перший фактор – те, що Росія за останній квартал призвала менше військовослужбовців.
Що свідчить про можливе припинення бойових дій?
Раніше вона щомісяця призначала значно більше людей.
Тобто за три місяці вони призвали 37 тисяч. Раніше вони щомісяця призивали від 35 до 45 тисяч,
– сказав Іван Тимочко.
Він додав, що другим фактором є те, що Росія не випускає достатньої кількості зброї для війни. Країна залежна від КНДР, Ірану та Китаю та змушена платити за озброєння в кілька разів дорожче.
Третій фактор – це процес стагнації економіки. Економічно стає все складніше підтримувати баланс між фінансуванням війни та забезпеченням мінімальних потреб громадян, щоб запобігти протестам.
Четвертим фактором є те, що Володимир Путін не зміг роз'єднати Європу.
"Так, він може загравати до окремих лідерів – Віктора Орбана чи навіть Дональда Трампа. Так, він може їм щось обіцяти, але зробити їх повноцінними союзниками не може", – сказав Тимочко.
Чому Росія не готова до тривалої війни?
Він додав, що російський диктатор розглядає Україну як плацдарм для наступу на Європу. Він боїться різкого повернення російських солдатів додому не менше, ніж боїться української армії. Тобто зараз перед ним стоїть завдання не просто припинити війну, а забезпечити певну "амортизацію" себе, щоб це не призвело до бунтів.
Крім того, за словами Тимочка, багато про що свідчить активність російських делегацій у переговорах. Це може вказувати на те, що Росія не готова до довгострокової війни, попри її заяви.
Він точно би не звертав уваги ні на кого, а посилював би військовий ресурс для прискореної окупації України. Але зараз російська армія в Україні воює на межі своїх можливостей,
– зазначив Тимочко.
Втім, попри всі задіяні ресурси, противник не має сил для ефективних дій на оперативному та стратегічному рівнях.
Що робить світ для припинення війни в Україні?
Вперше від початку повномасштабного вторгнення Дональд Трамп та Володимир Путін зустрілися для переговорів про припинення війни в Україні. Зустріч відбулась на військовій базі в Анкориджі 15 серпня. Після зустрічі президенти дали пресконференцію, втім вони скасували спільний обід та розширені консультації.
18 серпня в Білому домі відбулася зустріч президента Зеленського та Трампа. Мета зустрічі – обговорення гарантій безпеки, зокрема участі Європи та США у захисті від провокацій з боку Росії. Наступного дня після переговорів європейські партнери заявили, що вже готують пакет гарантій безпеки для України. Нібито цей пакет може зробити можливою зустріч Зеленського та Путіна.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна може надати Україні 250 військових для гарантій безпеки. Втім до цього питання варто повернутися пізніше – після того, як відбудеться зустріч між Зеленським, Путіним і Трампом.