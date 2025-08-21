Низка факторів свідчить, що найближчим часом бойові дії можуть припинитися. Росія вичерпує ресурси і не досягає суттєвих успіхів на полі бою.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що є кілька факторів, які дають надію на швидше припинення бойових дій. Перший фактор – те, що Росія за останній квартал призвала менше військовослужбовців.

Що свідчить про можливе припинення бойових дій?

Раніше вона щомісяця призначала значно більше людей.

Тобто за три місяці вони призвали 37 тисяч. Раніше вони щомісяця призивали від 35 до 45 тисяч,

– сказав Іван Тимочко.

Він додав, що другим фактором є те, що Росія не випускає достатньої кількості зброї для війни. Країна залежна від КНДР, Ірану та Китаю та змушена платити за озброєння в кілька разів дорожче.

Третій фактор – це процес стагнації економіки. Економічно стає все складніше підтримувати баланс між фінансуванням війни та забезпеченням мінімальних потреб громадян, щоб запобігти протестам.

Четвертим фактором є те, що Володимир Путін не зміг роз'єднати Європу.

"Так, він може загравати до окремих лідерів – Віктора Орбана чи навіть Дональда Трампа. Так, він може їм щось обіцяти, але зробити їх повноцінними союзниками не може", – сказав Тимочко.

Чому Росія не готова до тривалої війни?

Він додав, що російський диктатор розглядає Україну як плацдарм для наступу на Європу. Він боїться різкого повернення російських солдатів додому не менше, ніж боїться української армії. Тобто зараз перед ним стоїть завдання не просто припинити війну, а забезпечити певну "амортизацію" себе, щоб це не призвело до бунтів.

Крім того, за словами Тимочка, багато про що свідчить активність російських делегацій у переговорах. Це може вказувати на те, що Росія не готова до довгострокової війни, попри її заяви.

Він точно би не звертав уваги ні на кого, а посилював би військовий ресурс для прискореної окупації України. Але зараз російська армія в Україні воює на межі своїх можливостей,

– зазначив Тимочко.

Втім, попри всі задіяні ресурси, противник не має сил для ефективних дій на оперативному та стратегічному рівнях.

Що робить світ для припинення війни в Україні?