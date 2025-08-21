Военный назвал факторы, которые дают надежду на скорое прекращение боевых действий
- Россия исчерпывает свои ресурсы, призывая меньше военнослужащих и производя недостаточное количество оружия, что затрудняет поддержку войны.
- Стагнация экономики и неудача в разъединении Европы также являются факторами, которые могут привести к прекращению боевых действий.
- Российские делегации активны в переговорах, что свидетельствует об их неготовности к длительной войне, а армия воюет на пределе своих возможностей.
Ряд факторов свидетельствует, что в ближайшее время боевые действия могут прекратиться. Россия исчерпывает ресурсы и не достигает существенных успехов на поле боя.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что есть несколько факторов, которые дают надежду на скорейшее прекращение боевых действий. Первый фактор – то, что Россия за последний квартал призвала меньше военнослужащих.
Смотрите также Придется затянуть пояса: как российское правительство покроет увеличенные расходы на войну
Что свидетельствует о возможном прекращении боевых действий?
Ранее она ежемесячно назначала значительно больше людей.
То есть за три месяца они призвали 37 тысяч. Раньше они ежемесячно призывали от 35 до 45 тысяч,
– сказал Иван Тимочко.
Он добавил, что вторым фактором является то, что Россия не выпускает достаточного количества оружия для войны. Страна зависима от КНДР, Ирана и Китая и вынуждена платить за вооружение в несколько раз дороже.
Третий фактор – это процесс стагнации экономики. Экономически становится все сложнее поддерживать баланс между финансированием войны и обеспечением минимальных потребностей граждан, чтобы предотвратить протесты.
Четвертым фактором является то, что Владимир Путин не смог разъединить Европу.
"Да, он может заигрывать с отдельными лидерами – Виктора Орбана или даже Дональда Трампа. Да, он может им что-то обещать, но сделать их полноценными союзниками не может", – сказал Тимочко.
Почему Россия не готова к длительной войне?
Он добавил, что российский диктатор рассматривает Украину как плацдарм для наступления на Европу. Он боится резкого возвращения российских солдат домой не меньше, чем боится украинской армии. То есть сейчас перед ним стоит задача не просто прекратить войну, а обеспечить определенную "амортизацию" себя, чтобы это не привело к бунтам.
Кроме того, по словам Тимочко, о многом свидетельствует активность российских делегаций в переговорах. Это может указывать на то, что Россия не готова к долгосрочной войне, несмотря на ее заявления.
Он точно бы не обращал внимания ни на кого, а усиливал бы военный ресурс для ускоренной оккупации Украины. Но сейчас российская армия в Украине воюет на пределе своих возможностей,
– отметил Тимочко.
Впрочем, несмотря на все задействованные ресурсы, противник не имеет сил для эффективных действий на оперативном и стратегическом уровнях.
Что делает мир для прекращения войны в Украине?
Впервые с начала полномасштабного вторжения Дональд Трамп и Владимир Путин встретились для переговоров о прекращении войны в Украине. Встреча состоялась на военной базе в Анкоридже 15 августа. После встречи президенты дали пресс-конференцию, впрочем они отменили совместный обед и расширенные консультации.
18 августа в Белом доме состоялась встреча президента Зеленского и Трампа. Цель встречи – обсуждение гарантий безопасности, в частности участия Европы и США в защите от провокаций со стороны России. На следующий день после переговоров европейские партнеры заявили, что уже готовят пакет гарантий безопасности для Украины. Якобы этот пакет может сделать возможной встречу Зеленского и Путина.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна может предоставить Украине 250 военных для гарантий безопасности. Впрочем к этому вопросу стоит вернуться позже – после того, как состоится встреча между Зеленским, Путиным и Трампом.