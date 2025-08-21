Ряд факторов свидетельствует, что в ближайшее время боевые действия могут прекратиться. Россия исчерпывает ресурсы и не достигает существенных успехов на поле боя.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что есть несколько факторов, которые дают надежду на скорейшее прекращение боевых действий. Первый фактор – то, что Россия за последний квартал призвала меньше военнослужащих.

Что свидетельствует о возможном прекращении боевых действий?

Ранее она ежемесячно назначала значительно больше людей.

То есть за три месяца они призвали 37 тысяч. Раньше они ежемесячно призывали от 35 до 45 тысяч,

– сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что вторым фактором является то, что Россия не выпускает достаточного количества оружия для войны. Страна зависима от КНДР, Ирана и Китая и вынуждена платить за вооружение в несколько раз дороже.

Третий фактор – это процесс стагнации экономики. Экономически становится все сложнее поддерживать баланс между финансированием войны и обеспечением минимальных потребностей граждан, чтобы предотвратить протесты.

Четвертым фактором является то, что Владимир Путин не смог разъединить Европу.

"Да, он может заигрывать с отдельными лидерами – Виктора Орбана или даже Дональда Трампа. Да, он может им что-то обещать, но сделать их полноценными союзниками не может", – сказал Тимочко.

Почему Россия не готова к длительной войне?

Он добавил, что российский диктатор рассматривает Украину как плацдарм для наступления на Европу. Он боится резкого возвращения российских солдат домой не меньше, чем боится украинской армии. То есть сейчас перед ним стоит задача не просто прекратить войну, а обеспечить определенную "амортизацию" себя, чтобы это не привело к бунтам.

Кроме того, по словам Тимочко, о многом свидетельствует активность российских делегаций в переговорах. Это может указывать на то, что Россия не готова к долгосрочной войне, несмотря на ее заявления.

Он точно бы не обращал внимания ни на кого, а усиливал бы военный ресурс для ускоренной оккупации Украины. Но сейчас российская армия в Украине воюет на пределе своих возможностей,

– отметил Тимочко.

Впрочем, несмотря на все задействованные ресурсы, противник не имеет сил для эффективных действий на оперативном и стратегическом уровнях.

Что делает мир для прекращения войны в Украине?