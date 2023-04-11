Під загрозою ударів – Чернігів, Суми та Запоріжжя: все, що відомо про керовані авіабомби Росії
З березня 2023 року Росія почала активно застосовувати по всій лінії фронту керовані авіаційні бомби. Схоже, що вони прийшли на зміну крилатим ракетам, які "не повинні були закінчитись ніколи", та все ж потрохи почали закінчуватись.
Що це за зброя – керовані авіаційні бомби (КАБ) та яку небезпеку несе для України та прифронтових регіонів – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Які керовані авіабомби застосовує Росія
Керовані авіаційні бомби – це боєприпаси, що мають аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучання в ціль. Вони вважаються високоточною зброєю.
У ворога є доволі широка структура КАБ:
- свіжі, але рідкісні УПАБ-1500 вагою 1500 кілограмів,
- бомба-гібрид "Гром-Э1",
- а також ФАБ-500М-62, перетворені на високоточний боєприпас з можливістю планування. Він є прямим аналогом американської розумної бомби JDAM-ER.
"Дебют" ФАБ-500М-62 з крилами та стабілізатором відбувся в березні 2023 року – тоді росіяни бомбили нею Донецьк. Згодом почали застосовувати ці півтонні бомби не лише по території, яку тимчасово контролюють, але й за лінією фронту, зазначають експерти Defence Express.
"Дрель" створена на базі касетної РБК-500У / фото росЗМІ
Така бомба (ФАБ-500М-62) може рухатись на відстань до 40 кілометрів. У ЗСУ є подібні обвіси – JDAM-ER, які можуть рухатись на 70 кілометрів. Ці бомби нам передали США, а росіяни саме їх скопіювали, хоча й не надто швидко. А зараз вони вже вийшли на серійне виробництво,
– воєнний експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу пояснює небезпеку російських бомб.
В обмеженій кількості в росіян є УПАБ-500В вагою 500 кілограмів, 540-кілограмова плануюча бомба "Дрель" і "Гром-Э2", який є варіантом "Гром-Э1" без двигуна, але зі збільшеною у півтора рази бойовою частиною.
Також Росія має запас так звані кориговані авіаційні бомби – КАБ-500Кр чи КАБ-1500.
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Як далеко можуть росіяни скидати свої авіабомбиДовідково! Дальність скидання плануючих авіаційних бомб залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти. Чим вище й на більшій швидкості здійснює скидання літак, тим далі такі бомби будуть летіти.
- Для УПАБ-1500В дальність становить 40 кілометрів при висоті скидання в 14 кілометрів, тобто – аж зі стратосфери. Швидкість літака-носія при цьому – під 1000 кілометрів на годину.
- Для "Гром-Э1" декларується дальність 120 кілометрів при висоті 12 кілометрів і швидкості 12 кілометрів. Ці заявлені росіянами цифри викликають резонні сумніви.
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Водночас навіть дальність скидання у 80 кілометрів означає, що під загрозою такого удару можуть перебувати прикордонні райони та прифронтові райони, включно з такими містами, як Чернігів, Суми, Харків, Херсон та Запоріжжя. А ефективним засобом боротьби з ними є лише знищення самого носія.
Якої шкоди завдають КАБ і які регіони під загрозою
За оцінками Генштабу ЗСУ, Росія щодня застосовує приблизно по 20 таких бомб.
Російські літаки завдають ударів з відстані від 50 кілометрів поза лінією бойового зіткнення чи державного кордону України, або з моря. Серед них — переважно фугасні авіабомби ФАБ-500, але оснащені крилами та GPS-навігацією.
Не лише південь, а й по всій лінії фронту — Сумщина, Чернігівщина, східний напрямок. Вони атакують всюди. Є нова загроза, на яку реагувати, м'яко кажучи, важко, тому що противник застосовує керовані бомби дистанційно, поки що безкарно,
– речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснює масштаби проблеми та констатує, що під ударами можуть опинитись Чернігів, Суми, Харків, Херсон та Запоріжжя.
Як протидіяти КАБ
Як зазначили в ЗСУ, для скидання керованих плануючих авіаційних бомб ворожі літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Боротися з такими бомбами складно – вони є проблемними цілями, простіше та логічніше було б знищувати їхній носій – літаки Су-34, Су-35 тощо.
Су-35 з бомбовим навантаженням / фото росЗМІ
Речник Повітряних сил ЗСУ констатує, що це наразі є великою проблемою, адже російські літаки ховаються в тилу й користаються безкарністю.
Літаки немає поки що чим діставати. Бомби можна пробувати збивати, але для цього потрібно дуже багато засобів. 10–12 таких бомб противник по лінії фронту застосовує щодня. Це в основному ФАБ-500, оснащена крилами, GPS-навігацією, летить до своєї цілі 10–20 км, а може й більше, відповідно до того, з якої висоти її кинуть,
— пояснив Юрій Ігнат.
Проблему має вирішити збільшення авіаційного парку ЗСУ та застосування ракет класу "повітря – повітря". Саме для цього Польща, Словаччина та, сподіваємось, Болгарія передають Україні МіГ-29, хоча й Україна наполегливо просить у союзників саме винищувачі F-16.
Засоби, які можуть протистояти їм, це системи PATRIOT, SAMP-T – з наземних, а найкраще — це сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на великій відстані, які мають як потужні радари, так і ракети класу "повітря – повітря". Треба знову й знову звертатися до наших партнерів, щоб процес передачі такої техніки пришвидшувався,
– Юрій Ігнат знає рецепт протидії російським КАБ.
Відзначимо, що 6 квітня російські війська атакували Херсонщину керованими авіабомбами, внаслідок чого поранення дістали щонайменше семеро людей.