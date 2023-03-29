Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що один з видів цих бомб росіяни скопіювали з американської JDAM-ER, яку нам передали партнери.

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Треба підлітати до лінії фронту

За його словами, існує 2 типи авіаційних бомб: ті, що вільно падають – це болванка з бойовою частиною та з пристроєм, який розвертає її вертикально і вона падає там, де її скинули, та плануючі.

Плануючі бомби Росія вже тривалий час має на озброєнні. Це бомба з Х-подібними крилами – стабілізаторами, які виводять її на приблизно 25 кілометрів від точки скидання до місця, яке вона має уразити,

– зауважив він.

Як наголосив Світан, такі бомби важать 1,5 тонни. Але для того, щоб їх скидати, потрібно підходити ближче до лінії фронту або до державного кордону та мати можливість заходити на певну висоту – 10 – 15 кілометрів та швидкість – під 1000 кілометрів за годину.

Він розповів, що коли росіяни почали використовувати ці бомби торік, ми розгорнули системи ППО і Повітряні Сили України почали збивати літаки, які були носіями цих бомб.

"Такого ж типу бомби вони нещодавно намагалися скидати на Авдіївку та Бахмут. Але після того, як декілька тижнів тому над Єнакієве було збито Су-34, який був носієм саме таких бомб, перестали їх використовувати", – пояснив він.

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Вийшли на серійне виробництво

Льотчик-інструктор зазначив, що нещодавно росіяни почали використовувати ще один тип бомб. Звичайну бомбу, що вільно падає, приміром, ФАБ-500, вони "одягають" в крила і прикріплюють до неї стабілізатор, який нею керує.

Така бомба може рухатись на відстань 40 кілометрів. У ЗСУ є подібні обвіси – JDAM-ER, які можуть рухатись на 70 кілометрів. Ці бомби нам передали США, а росіяни саме їх скопіювали, хоча й не дуже швидко. А зараз вони вийшли на серійне виробництво,

– зауважив він.

Військовий експерт пояснив, що ворог використовує ці бомби там, де у нас не повністю закриває небо система ППО, зокрема в Сумській області.

"Окупанти використовували ці бомби для того, щоб змусити нас зняти системи ППО з лінії фронту та перетягнути туди. Але всі їхні спроби припиняться, коли ми отримаємо винищувачі F-16 або Mirage, чи системи Patriot", – впевнений Роман Світан.

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