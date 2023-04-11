Под угрозой ударов – Чернигов, Сумы и Запорожье: все, что известно об управляемых авиабомбах России

С марта 2023 года Россия начала активно применять по всей линии фронта управляемые авиационные бомбы. Похоже, что они пришли на смену крылатым ракетам, которые "не должны были закончиться некогда", но понемногу начали заканчиваться.

Что это за оружие – управляемые авиационные бомбы (УАБ) и какую опасность несет для Украины и прифронтовых регионов – читайте в материале 24 Канала.

Актуально Могут ли ВСУ бороться с управляемыми авиабомбами

Какие управляемые авиабомбы применяет Россия

Управляемые авиационные бомбы – это боеприпасы, имеющие аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель. Они считаются высокоточным оружием.

У врага есть достаточно широкая структура УАБ:

свежие, но редкие УПАБ-1500 весом 1500 килограммов,



УПАБ-1500В / фото росСМИ

бомба-гибрид "Гром-Э1",



Гром-Э1 / фото росСМИ

а также ФАБ-500М-62, превращенные в высокоточный боеприпас с возможностью планировки. Он является прямым аналогом американской умной бомбы JDAM-ER.

"Дебют" ФАБ-500М-62 с крыльями и стабилизатором состоялся в марте 2023 года. тогда россияне бомбили ею Донецк. Впоследствии начали применять эти полутонные бомбы не только по временно контролируемой территории, но и по линии фронта, отмечают эксперты Defence Express.



"Дрель" создана на базе кассетной РБК-500У / фото росСМИ

Такая бомба (ФАБ-500М-62) может передвигаться на расстояние до 40 километров. У ВСУ есть подобные обвесы – JDAM-ER, которые могут передвигаться на 70 километров. Эти бомбы нам передали США, а россияне их скопировали, хотя и не слишком быстро. А сейчас они уже вышли на серийное производство,

– военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу объясняет опасность российских бомб.

В ограниченном количестве у россиян есть УПАБ-500В весом 500 килограммов, 540-килограммовая планирующая бомба "Дрель" и "Гром-Э2", являющийся вариантом "Гром-Э1" без двигателя, но с увеличенной в полтора раза боевой частью.

Также у России есть запас так называемых корректируемых авиационных бомб – КАБ-500Кр или КАБ-1500.

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Как далеко могут россияне сбрасывать свои авиабомбы

Для УПАБ-1500В дальность составляет 40 километров при высоте сброса в 14 километров, то есть – аж из стратосферы. Скорость самолета-носителя при этом – около 1000 километров в час.

Для "Гром-Э1 декларируется дальность 120 километров при высоте 12 километров и скорости 12 километров. Эти заявленные россиянами цифры вызывают резонные сомнения.

Дальность сброса планирующих авиационных бомб зависит от параметров полета носителя – скорости и высоты.

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В то же время, даже дальность сброса в 80 километров означает, что под угрозой такого удара могут находиться приграничные районы и прифронтовые районы, включая такие города, как Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье. А эффективным средством борьбы с ними является только уничтожение самого носителя.

Какой вред наносят УАБ и какие регионы под угрозой

По оценкам Генштаба ВСУ, Россия ежедневно применяет примерно по 20 таких бомб.

Результат бомбардировки российскими УАБ украинского города Орехов 11 апреля 2023 года / фото из телеграма Андрея Ермака

Российские самолеты наносят удары с расстояния от 50 километров за линией боевого столкновения или государственной границы Украины, или с моря. Среди них преимущественно фугасные авиабомбы ФАБ-500, но оснащенные крыльями и GPS-навигацией.

Не только юг, но и по всей линии фронта – Сумщина, Черниговщина, восточное направление. Они атакуют повсюду. Есть новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, трудно, потому что противник применяет управляемые бомбы дистанционно, пока безнаказанно,

– спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объясняет масштабы проблемы и констатирует, что под ударами могут оказаться Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье.

Как противодействовать УАБ

Как отметили в ВСУ, для сброса управляемых планирующих авиационных бомб вражеские самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО. Бороться с такими бомбами сложно – они являются проблемными целями, проще и логичнее было бы уничтожать их носитель – самолеты Су-34, Су-35 и т.д.



Су-35 с бомбовой нагрузкой / фото росСМИ

Спикер Воздушных сил ВСУ констатирует, что это сейчас большая проблема, ведь российские самолеты прячутся в тылу и пользуются безнаказанностью.

Самолеты пока нечем доставать. Бомбы можно пытаться сбивать, но для этого нужно очень много средств. 10–12 таких бомб противник по линии фронта применяет ежедневно. Это в основном ФАБ-500, оснащенная крыльями, GPS-навигацией, летит к своей цели 10–20 км, а может и больше, согласно тому, с какой высоты ее бросят,

– объяснил Юрий Игнат.

Проблему должно решить увеличение авиационного парка ВСУ и применение ракет класса "воздух – воздух". Именно для этого Польша, Словакия и, надеемся, Болгария передают Украине МиГ-29, хотя Украина настоятельно просит у союзников именно истребители F-16.

Средства, которые могут противостоять им, это системы PATRIOT, SAMP-T – из наземных, а лучше всего это современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на большом расстоянии, которые имеют как мощные радары, так и ракеты класса "воздух – воздух". Надо снова и снова обращаться к нашим партнерам, чтобы процесс передачи такой техники ускорялся,

– Юрий Игнат знает рецепт противодействия российским УАБ.

Отметим, что 6 апреля российские войска атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами, в результате чего ранения получили по меньшей мере семь человек.