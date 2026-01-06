Мобілізація під час війни: у Міноборони пояснили обов'язки громадян

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію, які діють й дотепер. Відтоді їх продовжували вже 17 разів.

Що таке мобілізація та навіщо вона проводиться пояснює 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Дивіться також "Подарунок" під ялинку: правила бронювання змінили для однієї з галузей бізнесу

Що таке мобілізація?

У Міноборони підкреслили, що мобілізація є переведенням економіки України та армії на роботу в умовах війни чи надзвичайного стану. Також вона потрібна, аби країна могла захиститись від зовнішньої агресії.

Зазначимо, що мобілізаційні заходи поділяються на загальні – ті, що проводяться по всій території країни та часткові – лише в окремих регіонах чи секторах економіки, армії, підприємств і установ.

Проведення мобілізації регулюється Законом України, а також відповідними указами Президента та постановами Кабміну.

За даними Міноборони, з оголошенням мобілізації чи введенням воєнного стану в Україні настає особливий режим роботи економіки, органів влади, місцевого самоврядування, армії та інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств та установ. Водночас мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в країні.

Які обов'язки мають громадяни під час мобілізації?

Згідно зі статтею 65 Конституції України, під час оголошеної мобілізації громадяни зобов'язані:

з'являтись до ТЦК та СП за викликом у визначений час для взяття на військовий облік та проходження медичного огляду;

надавати будівлі, споруди та транспорт, яким вони володіють, українським військовим з подальшим відшкодуванням їх вартості державою;

проходити медогляд не рідше 1 разу на рік;

мати при собі та пред'являти на вимогу представників ТЦК та СП електронний чи паперовий військово-обліковий документ;

повідомляти ТЦК та СП про зміни персональних даних протягом 7 днів;

виконувати інші вимоги законодавства, зокрема дотримуватись правил військового обліку.

За даними Міноборони, мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60, які визнані придатними до служби та не мають права на відстрочку чи бронювання.

Можуть бути мобілізованими й громадяни віком від 18 до 25 років, які є офіцерами запасу чи пройшли строкову військову службу. Також доєднатись до війська у такому віці можна добровільно, уклавши контракт на проходження військової служби.

Водночас жінки на військовому обліку під час воєнного стану можуть добровільно йти на службу або виконувати роботу для оборони держави.

Які дії під час мобілізації є незаконними?