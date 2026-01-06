Мобилизация во время войны: в Минобороны объяснили обязанности граждан

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было введено военное положение и всеобщая мобилизация, которые действуют до сих пор. С тех пор их продолжали уже 17 раз.

Что такое мобилизация и зачем она проводится объясняет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также "Подарок" под елку: правила бронирования изменили для одной из отраслей бизнеса

Что такое мобилизация?

В Минобороны подчеркнули, что мобилизация является переводом экономики Украины и армии на работу в условиях войны или чрезвычайного положения. Также она нужна, чтобы страна могла защититься от внешней агрессии.

Отметим, что мобилизационные мероприятия делятся на общие – те, что проводятся по всей территории страны и частичные – только в отдельных регионах или секторах экономики, армии, предприятий и учреждений.

Проведение мобилизации регулируется Законом Украины, а также соответствующими указами Президента и постановлениями Кабмина.

По данным Минобороны, с объявлением мобилизации или введением военного положения в Украине наступает особый режим работы экономики, органов власти, местного самоуправления, армии и других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий и учреждений. В то же время мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в стране.

Какие обязанности имеют граждане во время мобилизации?

Согласно статье 65 Конституции Украины, во время объявленной мобилизации граждане обязаны:

являться в ТЦК и СП по вызову в определенное время для постановки на воинский учет и прохождения медицинского осмотра;

предоставлять здания, сооружения и транспорт, которым они владеют, украинским военным с последующим возмещением их стоимости государством;

проходить медосмотр не реже 1 раза в год;

иметь при себе и предъявлять по требованию представителей ТЦК и СП электронный или бумажный военно-учетный документ;

сообщать ТЦК и СП об изменениях персональных данных в течение 7 дней;

выполнять другие требования законодательства, в частности соблюдать правила воинского учета.

По данным Минобороны, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60, которые признаны годными к службе и не имеют права на отсрочку или бронирование.

Могут быть мобилизованными и граждане в возрасте от 18 до 25 лет, которые являются офицерами запаса или прошли срочную военную службу. Также присоединиться к войску в таком возрасте можно добровольно, заключив контракт на прохождение военной службы.

В то же время женщины на воинском учете во время военного положения могут добровольно идти на службу или выполнять работу для обороны государства.

Какие действия во время мобилизации являются незаконными?