Мобилизация во время войны: в Минобороны объяснили обязанности граждан
- Мобилизация в Украине предусматривает перевод экономики и армии на военный режим для защиты от агрессии и регулируется законами и указами.
- Граждане во время мобилизации должны появляться в военные учреждения, проходить медосмотры и предоставлять ресурсы армии, а мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину было введено военное положение и всеобщая мобилизация, которые действуют до сих пор. С тех пор их продолжали уже 17 раз.
Что такое мобилизация и зачем она проводится объясняет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Что такое мобилизация?
В Минобороны подчеркнули, что мобилизация является переводом экономики Украины и армии на работу в условиях войны или чрезвычайного положения. Также она нужна, чтобы страна могла защититься от внешней агрессии.
Отметим, что мобилизационные мероприятия делятся на общие – те, что проводятся по всей территории страны и частичные – только в отдельных регионах или секторах экономики, армии, предприятий и учреждений.
Проведение мобилизации регулируется Законом Украины, а также соответствующими указами Президента и постановлениями Кабмина.
По данным Минобороны, с объявлением мобилизации или введением военного положения в Украине наступает особый режим работы экономики, органов власти, местного самоуправления, армии и других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий и учреждений. В то же время мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в стране.
Какие обязанности имеют граждане во время мобилизации?
Согласно статье 65 Конституции Украины, во время объявленной мобилизации граждане обязаны:
- являться в ТЦК и СП по вызову в определенное время для постановки на воинский учет и прохождения медицинского осмотра;
- предоставлять здания, сооружения и транспорт, которым они владеют, украинским военным с последующим возмещением их стоимости государством;
- проходить медосмотр не реже 1 раза в год;
- иметь при себе и предъявлять по требованию представителей ТЦК и СП электронный или бумажный военно-учетный документ;
- сообщать ТЦК и СП об изменениях персональных данных в течение 7 дней;
- выполнять другие требования законодательства, в частности соблюдать правила воинского учета.
По данным Минобороны, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60, которые признаны годными к службе и не имеют права на отсрочку или бронирование.
Могут быть мобилизованными и граждане в возрасте от 18 до 25 лет, которые являются офицерами запаса или прошли срочную военную службу. Также присоединиться к войску в таком возрасте можно добровольно, заключив контракт на прохождение военной службы.
В то же время женщины на воинском учете во время военного положения могут добровольно идти на службу или выполнять работу для обороны государства.
Какие действия во время мобилизации являются незаконными?
Одна из самых распространенных проблем мобилизации является несоответствие фактического состояния здоровья и заключения военно-врачебной комиссии. Юрист Евгения Филипца отмечает, что людей с болезнями признают годными к службе, а здоровых – непригодными.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что количество жалоб на действия ТЦК ежегодно растет.
Отдельно Лубинец обратил внимание на незаконное задержание граждан военными ТЦК. По его словам, ТЦК иногда ограничивают свободу людей, забирают личные вещи и применяют силу.