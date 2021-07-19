Що українці думають про вступ до ЄС і НАТО: свіже опитування

Трохи більше половини українців прихильно ставляться до ідеї вступу України до НАТО і ЄС. Втім серед іншої половини лише близько 19% виступають різко негативно щодо інтеграції в Євросоюз і Північноатлантичний альянс.

Ставлення до питання вступу України до ЄС помітно відрізняється залежно від регіону. Як відзначають соціологи, прихильніше цю ідею оцінюють жителі західних областей.

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Вступ до Євросоюзу підтримує більшість

Найбільше вступ до Європейського Союзу підтримують жителі західних областей. Готові проголосувати за вступ до ЄС:

70% жителів Заходу;

58% жителів центральних областей;

39% жителів південних;

29% жителів східних областей.

Готовність жителів України проголосувати за вступ до Європейського Союзу протягом останніх років лишається відносно сталою: близько половини населення висловлюють готовність, близько чверті – проти.



Чи підтримують українці вступ до ЄС і НАТО / Інфографіка КМІС

Що це за соціологічне дослідження? Його провів 8 до 9 червня Київський міжнародний інститут соціології методом CATI телефонних інтерв'ю. Загалом опитали 2007 осіб. Вибірка репрезентативна для дорослого населення. Опитування не проводили на окупованих територіях.



Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%.

Ставлення жителів України до вступу України в НАТО

Цифри приблизно такі ж, що і у попередньому питанні. Вступ України до НАТО підтримує майже половина населення:

48% опитаних вказали, що вони проголосували б за вступ України до НАТО;

24% – проти;

28% – не визначилися, або не стали би брати участь у такому референдумі.

Протягом останніх двох років готовність проголосувати за вступ до НАТО дещо посилилася: частка жителів країни, які "за" зросла із 40% в 2019 році до 48% в 2021 році.

Тож, якби референдум щодо вступу України до НАТО проводили у червні 2021 року, і у голосуванні взяли участь усі ті, хто визначився зі своїм вибором, явка становила би близько 72%.

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