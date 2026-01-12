Ворог змінив тактику: яка ситуація на фронті з настанням морозів та що у росіян пішло не так

Російські війська продовжують серйозно тиснути на фронті. Нині основний тиск ворог зосередив на Покровському та Гуляйпільському напрямках, однак попри шалені зусилля путінській армії не вдається досягти результату.

Окупанти зіштовхуються з низкою проблем, через що не можуть просуватися за планом. Військові та експерти спеціально для 24 Каналу розповіли про оперативну ситуацію на фронті, оцінили тактику Росії та спрогнозували подальші кроки.

Яку тактику обрали росіяни біля Покровська?

Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко повідомив, що на Покровському напрямку окупанти змінили тактику. За його словами, замість атак на українські посадки російські війська намагаються малими групами просочуватися в тил підрозділів Сил оборони. Протидія такій тактиці є вкрай складною, особливо за несприятливих погодних умов.

Гриценко зазначив, що противник постійно намагається просуватися вперед, проходячи крізь бойові порядки Сил оборони. Щодня ворог завдає авіаударів, зокрема застосовує керовані авіабомби, якими б'є по позиціях на передньому краї, що суттєво ускладнює ведення оборонного бою.

Росіяни періодично залучають техніку, маючи на меті прорвати лінію бойового зіткнення. Водночас вони не намагаються безпосередньо захоплювати позиції, а роблять ставку саме на тактику прихованого проникнення, якій протидіяти надзвичайно важко,

– мовив військовий.

За його словами, ефективно боротися з такими діями ворога дозволяють лише постійне спостереження за зоною відповідальності та використання дронів. Однак нині цьому заважають погодні умови – через морози безпілотники часто виходять з ладу. Окупанти намагаються закріплюватися в тилу, де їх складніше виявити й знищити.

Таку тактику противник застосовує не лише на Покровському напрямку, а й уздовж усієї лінії фронту. До того ж російське командування має значні резерви живої сили та постійно готує нові групи для просування в бік Покровська.

Чому росіян перекидають до Гуляйполя?

Наприкінці 2025 року російські війська активізували дії поблизу Гуляйполя в Запорізькій області, що стало несподіванкою для Сил оборони. Також Микола Гриценко зазначив, що раніше противник був максимально зосереджений на Покровському напрямку та в районі Куп'янська, тому активізація на Запоріжжі стала нетиповою.

Окупанти знову вдалися до тактики "просочування", намагаючись малими групами проходити крізь підготовлені українські лінії оборони. У певний момент ситуація суттєво ускладнилася, адже частині російських підрозділів вдалося накопичитися в тилу.

Як наголосив Гриценко, ця тактика давно застосовується ворогом по всій лінії фронту, і українські підрозділи вже навчилися ефективно їй протидіяти.

Протягом усього повномасштабного вторгнення Росія намагається формувати так званий "ударний кулак" на одному з напрямків. Якщо ж прорив не вдається, сили оперативно перекидають на інші ділянки фронту,

– пояснив військовий.

Наразі поблизу Гуляйполя працює достатня кількість українських підрозділів безпілотних систем, які завдають ударів по ворогу та не дозволяють йому просуватися вперед на цій ділянці.

Чи зможуть росіяни реалізувати новий дедлайн Путіна?

Володимир Путін віддав своїй армії новий наказ – до 1 квітня захопити всю територію Донецької області. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан оцінив, наскільки реально за понад 3 місяці реалізувати цей план.

У росіян є можливості витісняти українські війська зі Слов'янсько-Краматорської агломерації протягом 3 – 4 років, не менше. За його словами, там доволі хороше географічне розташування для Сил оборони – прикриття з півночі Сіверським Дінцем та висоти, які тривалий час можна контролювати.

Слов'янсько – Дружківська – Краматорська агломерація – це три міста, які практично зрослися промзонами. Це приблизно як Покровсько-Мирноградська агломерація помножена на три. Росіяни півтора року намагаються захопити її, і то досі не протисли. Помножте півтора на три – приблизно стільки часу треба росіянам для того, щоб витіснити ЗСУ з півночі Донеччини,

– пояснив Світан.

Україні важливо втримати цей напрямок з кількох причин. Насамперед для того, аби не дати росіянам далі розвинути наступальні операції. Річ у тім, що це третя лінія оборони. Далі Харківська, Полтавська, Дніпропетровська області – практично відкритий горизонт до Дніпра.

Там горизонтальна поверхня, зачепитися немає за що, тож втримати ворожі війська у відкритому полі буде вкрай складно. Наступною стратегічною лінією оборони буде річка Дніпро – ми можемо втратити правобережжя, через це треба тримати Слов'янськ та Краматорськ,

– додав військовий експерт.

На його думку, новий дедлайн Путіна пов'язаний з 9 травня, щоб було чим похизуватися на параді. Загалом диктатор щороку ставить подібний дедлайн, тільки не уточнює, до якого саме року його треба виконати.

Де у росіян на фронті виникли труднощі?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що російські війська зосередили основні зусилля одразу на кількох ключових для себе напрямках фронту, однак характер їхніх дій може свідчити про серйозні труднощі.

За його словами, нині найактивніші дії окупанти ведуть на півночі Донецької області та на сході Запорізької. Згідно зі статистикою Генерального штабу, саме на відрізку від Покровська на північ у бік Лимана фіксується найбільша щільність бойових зіткнень і авіаційних ударів противника.

На Покровському напрямку тривають особливо жорсткі бої. Як пояснив Лакійчук, цей район є своєрідним "ключем" для спроби охоплення росіянами всього Сіверського виступу – лінії укріплених населених пунктів, де зараз точаться запеклі бої за Костянтинівку та Дружківку.

Через Покровськ ворог намагається повторити наступ у напрямку Добропілля, що було очікуваним сценарієм. Паралельно росіяни нарощують сили й на Лиманському напрямку,

– підкреслив керівник безпекових програм.

Хоча втрата Сіверська стала серйозною проблемою для української сторони, подальші бої за Костянтинівку та спроби наступу без флангового охоплення свідчать про те, що російський план розвалюється. У результаті ворог може перейти до менш ефективної тактики фронтального витіснення українських підрозділів.

Частково з цим, на думку Лакійчука, пов'язане й загострення ситуації на півдні та сході Запорізької області – зокрема в районах Оріхова та Гуляйполя. Він пояснив, що у військовій справі існує поняття "перенесення напрямку головного удару", коли противник, не досягнувши успіху на одному напрямку, намагається змінити фокус атак на інші ділянки фронту.

Експерт зауважив, що такі дії створюють серйозну загрозу для територій на південь від траси Донецьк – Запоріжжя. Водночас це може бути й ознакою того, що на Донбасі російські війська поступово виснажуються.

