Враг сменил тактику: какая ситуация на фронте с наступлением морозов и что у россиян пошло не так

Российские войска продолжают серьезно давить на фронте. Сейчас основное давление враг сосредоточил на Покровском и Гуляйпольском направлениях, однако несмотря на огромные усилия путинской армии не удается достичь результата.

Оккупанты сталкиваются с рядом проблем, из-за чего не могут продвигаться по плану. Военные и эксперты специально для 24 Канала рассказали об оперативной ситуации на фронте, оценили тактику России и спрогнозировали дальнейшие шаги.

Какую тактику выбрали россияне возле Покровска?

Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко сообщил, что на Покровском направлении оккупанты изменили тактику. По его словам, вместо атак на украинские посадки российские войска пытаются малыми группами просачиваться в тыл подразделений Сил обороны. Противодействие такой тактике является крайне сложным, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Гриценко отметил, что противник постоянно пытается продвигаться вперед, проходя сквозь боевые порядки Сил обороны. Ежедневно враг наносит авиаудары, в частности применяет управляемые авиабомбы, которыми бьет по позициям на переднем крае, что существенно усложняет ведение оборонительного боя.

Россияне периодически привлекают технику, с целью прорвать линию боевого соприкосновения. В то же время они не пытаются непосредственно захватывать позиции, а делают ставку именно на тактику скрытого проникновения, которой противодействовать чрезвычайно трудно,

– сказал военный.

По его словам, эффективно бороться с такими действиями врага позволяют только постоянное наблюдение за зоной ответственности и использование дронов. Однако сейчас этому мешают погодные условия – из-за морозов беспилотники часто выходят из строя. Оккупанты пытаются закрепляться в тылу, где их сложнее обнаружить и уничтожить.

Такую тактику противник применяет не только на Покровском направлении, но и вдоль всей линии фронта. К тому же российское командование имеет значительные резервы живой силы и постоянно готовит новые группы для продвижения в сторону Покровска.

Где врагу удается продвигаться: смотрите на карте

Почему россиян перебрасывают в Гуляйполе?

В конце 2025 года российские войска активизировали действия вблизи Гуляйполя в Запорожской области, что стало неожиданностью для Сил обороны. Также Николай Гриценко отметил, что ранее противник был максимально сосредоточен на Покровском направлении и в районе Купянска, поэтому активизация на Запорожье стала нетипичной.

Оккупанты снова прибегли к тактике "просачивания", пытаясь малыми группами проходить сквозь подготовленные украинские линии обороны. В определенный момент ситуация существенно осложнилась, ведь части российских подразделений удалось накопиться в тылу.

Как отметил Гриценко, эта тактика давно применяется врагом по всей линии фронта, и украинские подразделения уже научились эффективно ей противодействовать.

На протяжении всего полномасштабного вторжения Россия пытается формировать так называемый "ударный кулак" на одном из направлений. Если же прорыв не удается, силы оперативно перебрасывают на другие участки фронта,

– объяснил военный.

Сейчас вблизи Гуляйполя работает достаточное количество украинских подразделений беспилотных систем, которые наносят удары по врагу и не позволяют ему продвигаться вперед на этом участке.

Какая ситуация возле Покровска и Гуляйполя: смотрите видео

Смогут ли россияне реализовать новый дедлайн Путина?

Владимир Путин отдал своей армии новый приказ – до 1 апреля захватить всю территорию Донецкой области. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан оценил, насколько реально за более чем 3 месяца реализовать этот план.

У россиян есть возможности выдавить украинские войска из Славянско-Краматорской агломерации в течение 3 – 4 лет, не меньше. По его словам, там довольно хорошее географическое расположение для Сил обороны – прикрытие с севера Северским Донцом и высоты, которые длительное время можно контролировать.

Славянско – Дружковская – Краматорская агломерация – это три города, которые практически срослись промзонами. Это примерно как Покровско – Мирноградская агломерация умноженная на три. Россияне полтора года пытаются захватить ее, и то до сих пор не противостояли. Умножьте полтора на три – примерно столько времени надо россиянам для того, чтобы вытеснить ВСУ с севера Донецкой области,

– объяснил Свитан.

Украине важно удержать это направление по нескольким причинам. Прежде всего для того, чтобы не дать россиянам дальше развить наступательные операции. Дело в том, что это третья линия обороны. Далее Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области – практически открытый горизонт до Днепра.

Там горизонтальная поверхность, зацепиться не за что, поэтому удержать вражеские войска в открытом поле будет крайне сложно. Следующей стратегической линией обороны будет река Днепр – мы можем потерять правобережье, из-за этого надо держать Славянск и Краматорск,

– добавил военный эксперт.

По его мнению, новый дедлайн Путина связан с 9 мая, чтобы было чем похвастаться на параде. В общем диктатор ежегодно ставит подобный дедлайн, только не уточняет, до какого именно года его надо выполнить.

Куда россияне направят усилия: смотрите на видео

Где у россиян на фронте возникли трудности?

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что российские войска сосредоточили основные усилия сразу на нескольких ключевых для себя направлениях фронта, однако характер их действий может свидетельствовать о серьезных трудностях.

По его словам, сейчас активные действия оккупанты ведут на севере Донецкой области и на востоке Запорожской. Согласно статистике Генерального штаба, именно на отрезке от Покровска на север в сторону Лимана фиксируется наибольшая плотность боевых столкновений и авиационных ударов противника.

На Покровском направлении продолжаются особенно жесткие бои. Как пояснил Лакийчук, этот район является своеобразным "ключом" для попытки охвата россиянами всего Северского выступа – линии укрепленных населенных пунктов, где сейчас идут ожесточенные бои за Константиновку и Дружковку.

Через Покровск враг пытается повторить наступление в направлении Доброполья, что было ожидаемым сценарием. Параллельно россияне наращивают силы и на Лиманском направлении,

– подчеркнул руководитель программ безопасности.

Хотя потеря Северска стала серьезной проблемой для украинской стороны, дальнейшие бои за Константиновку и попытки наступления без флангового охвата свидетельствуют о том, что российский план разваливается. В результате враг может перейти к менее эффективной тактике фронтального вытеснения украинских подразделений.

Частично с этим, по мнению Лакийчука, связано и обострение ситуации на юге и востоке Запорожской области – в частности в районах Орехово и Гуляйполя. Он пояснил, что в военном деле существует понятие "перенос направления главного удара", когда противник, не достигнув успеха на одном направлении, пытается изменить фокус атак на другие участки фронта.

Эксперт отметил, что такие действия создают серьезную угрозу для территорий к югу от трассы Донецк – Запорожье. В то же время это может быть и признаком того, что на Донбассе российские войска постепенно истощаются.

Какие у врага проблемы на поле боя: смотрите видео

