Що ще міг обговорювати Шольц під час візиту до Києва, окрім військової допомоги

Шольц приїхав до Києва, ймовірніше, не тільки для того, аби анонсувати новий пакет військової допомоги. Його візит несподіваний, особливо на тлі заяв президента України Зеленського про те, що ЗСУ не мають достатньо сил для того, аби військовим способом звільнити окуповані території.

Керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в розмові з 24 Каналом озвучив, що не виключає того, що Олаф Шольц приїхав говорити з Зеленським в тому числі й з цього приводу.

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Позиція Шольца змінилася

Клочок нагадав, що нещодавно була проведена телефона розмова між Зеленським і канцлером Німеччини, під час якої вони обговорили дзвінок Шольца до Путіна. Не все було сказано під час тієї розмови телефоном, а ймовірно було озвучено вже під час зустрічі в Києві.

"Це все означає, що Шольц просуватиме мирний трек, але бачу в соцмережах ширяться висловлювання, що буцімто запропонований ним мир Україні невигідний, однак треба реально оцінювати ситуацію, яка зараз склалася. Не думаю, що Шольц зацікавлений у тому, щоб Україна підписала невигідну угоду", – вважає Клочок.

Канцлер Німеччини чітко озвучив російському диктатору, що допомога Україні буде надходити й надалі. Керівник центру громадської аналітики "Вежа" нагадав, що висловлювання Шольца у 2022 році й зараз у 2024 році – це дві різних позиції.

Тоді Шольц телефонував Путіну, як і Макрон, ледь не щодня, намагався про щось домовитися. Зараз все вказує на те, що Німеччина чітко заявила, що Росія їй не друг і не союзник, а ворожа країна,

– наголосив Клочок.

Шольц може бути ініціатором проведення переговорів

Клочок не сумнівається, що Шольц має певні обговорені позиції з адміністрацією чинного президента США Джозефа Байдена і в тому числі він розуміє позицію нового лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Зараз, зі слів Клочка, канцлер Німеччини виступатиме ініціатором проведення переговорів. Свого часу він говорив про необхідність формування переговорної групи з-поміж низки країн.

"Його візит може бути пов'язаний з можливим початком переговорного процесу. Багато моїх колег вважають, як і я, що Кремль зацікавлений в перемовинах, попри те, що Росія досягає успіхів на Сході, але привид у вигляді 50 доларів за барель нафти нікуди не зник і для Москви це велика загроза", – зазначив Клочок.

Особливо беручи до уваги, що в Росії заклали в державному бюджеті вартість нафти у розмірі орієнтовно 65 доларів за барель, а оборонні видатки на наступний рік збільшили. Економічний складник, на думку Клочка, стане визначальним й буде підштовхувати Путіна до переговорів.