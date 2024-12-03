Что еще мог обсуждать Шольц во время визита в Киев, кроме военной помощи

Шольц приехал в Киев, скорее всего, не только для того, чтобы анонсировать новый пакет военной помощи. Его визит неожиданный, особенно на фоне заявлений президента Украины Зеленского о том, что ВСУ не имеют достаточно сил для того, чтобы военным способом освободить оккупированные территории.

Руководитель центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом озвучил, что не исключает того, что Олаф Шольц приехал говорить с Зеленским в том числе и по этому поводу.

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Позиция Шольца изменилась

Клочок напомнил, что недавно был проведен телефонный разговор между Зеленским и канцлером Германии, во время которого они обсудили звонок Шольца к Путину. Не все было сказано во время того разговора по телефону, а вероятно было озвучено уже во время встречи в Киеве.

"Это все означает, что Шольц будет продвигать мирный трек, но вижу в соцсетях распространяются высказывания, что якобы предложенный им мир Украине невыгоден, однако надо реально оценивать ситуацию, которая сейчас сложилась. Не думаю, что Шольц заинтересован в том, чтобы Украина подписала невыгодное соглашение", – считает Клочок.

Канцлер Германии четко озвучил российскому диктатору, что помощь Украине будет поступать и в дальнейшем. Руководитель центра общественной аналитики "Башня" напомнил, что высказывания Шольца в 2022 году и сейчас в 2024 году – это две разные позиции.

Тогда Шольц звонил Путину, как и Макрон, чуть ли не ежедневно, пытался о чем-то договориться. Сейчас все указывает на то, что Германия четко заявила, что Россия ей не друг и не союзник, а враждебная страна,

– подчеркнул Клочок.

Шольц может быть инициатором проведения переговоров

Клочок не сомневается, что Шольц имеет обсужденные позиции с администрацией действующего президента США Джозефа Байдена и в том числе он понимает позицию нового лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Сейчас, со слов Клочко, канцлер Германии будет выступать инициатором проведения переговоров. В свое время он говорил о необходимости формирования переговорной группы из числа ряда стран.

"Его визит может быть связан с возможным началом переговорного процесса. Многие мои коллеги считают, как и я, что Кремль заинтересован в переговорах, несмотря на то, что Россия достигает успехов на Востоке, но призрак в виде 50 долларов за баррель нефти никуда не исчез и для Москвы это большая угроза", – отметил Клочок.

Особенно принимая во внимание, что в России заложили в государственном бюджете стоимость нефти в размере ориентировочно 65 долларов за баррель, а оборонные расходы на следующий год увеличили. Экономическая составляющая, по мнению Клочко, станет определяющей и будет подталкивать Путина к переговорам.