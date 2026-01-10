Укр Рус
Show24 Українські зірки Як це важко, – вагітна Аліна Гросу вперше розповіла подробиці про свій стан
10 січня, 19:30
2

Як це важко, – вагітна Аліна Гросу вперше розповіла подробиці про свій стан

Софія Хомишин
Основні тези
  • Аліна Гросу вперше розповіла про складнощі своєї вагітності, зізнавшись, що відчуває себе щасливо, але вразливо.
  • Перші чутки про вагітність з'явилися наприкінці 2025 року, а батьком дитини є другий чоловік артистки, з яким вона одружилася у 2024 році.

Співачка Аліна Гросу 10 січня оголосила про вагітність. Вона вперше стане мамою.

У соцмережах артистка поділилася подробицями свого стану. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гросу. 

Не пропустіть Євген Клопотенко освідчився коханій, яку майже рік приховував від публіки

Виконавиця зізналася, що ніхто не попереджав її, наскільки складно  бути вагітною. Аліна почувається щасливою, хоч і вразливою.

Дівчата, хто б мені раніше сказав, як це важко. Я відчуваю себе чупа-чупсом, але щасливим чупа-чупсом. Якщо танців чи то бійки в животі немає пів години – я вже пакую валізи до лікаря. Тривожно за все, я навіть не кажу за новини. Абсолютно за все. Емоційність через край,
– написала співачка. 

Аліна Гросу розповіла подробиці про свою вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про вагітність Аліни Гросу? 

  • Перші чутки про те, що артистка стане мамою, з'явилися наприкінці 2025 року, коли її сфотографували з помітно округлим животом в магазині в США.

  • Тоді Аліна Гросу ніяк не коментувала цю інформацію, а вже на початку 2026 року підтвердила її у кліпі на пісню "Жити на повну".

  • Батьком дитини є другий чоловік артистки, про весілля з яким вона повідомила у березні 2024 року. Ходять чутки, що Аліна Гросу вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, та вона цю інформацію наразі не підтверджувала.