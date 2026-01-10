Як це важко, – вагітна Аліна Гросу вперше розповіла подробиці про свій стан
- Аліна Гросу вперше розповіла про складнощі своєї вагітності, зізнавшись, що відчуває себе щасливо, але вразливо.
- Перші чутки про вагітність з'явилися наприкінці 2025 року, а батьком дитини є другий чоловік артистки, з яким вона одружилася у 2024 році.
Співачка Аліна Гросу 10 січня оголосила про вагітність. Вона вперше стане мамою.
У соцмережах артистка поділилася подробицями свого стану. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гросу.
Виконавиця зізналася, що ніхто не попереджав її, наскільки складно бути вагітною. Аліна почувається щасливою, хоч і вразливою.
Дівчата, хто б мені раніше сказав, як це важко. Я відчуваю себе чупа-чупсом, але щасливим чупа-чупсом. Якщо танців чи то бійки в животі немає пів години – я вже пакую валізи до лікаря. Тривожно за все, я навіть не кажу за новини. Абсолютно за все. Емоційність через край,
– написала співачка.
Що відомо про вагітність Аліни Гросу?
Перші чутки про те, що артистка стане мамою, з'явилися наприкінці 2025 року, коли її сфотографували з помітно округлим животом в магазині в США.
Тоді Аліна Гросу ніяк не коментувала цю інформацію, а вже на початку 2026 року підтвердила її у кліпі на пісню "Жити на повну".
Батьком дитини є другий чоловік артистки, про весілля з яким вона повідомила у березні 2024 року. Ходять чутки, що Аліна Гросу вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, та вона цю інформацію наразі не підтверджувала.