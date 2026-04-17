Блогерка-мільйонниця Анастасія Марків народила первістка та показала його перше фото

Блогерка Анастасія Марків народила первістка. Вона показала перше фото з дитиною.

Щасливою звісткою Марків поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Анастасія Марків народила сина вчора, 16 квітня, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. Блогерка опублікувала фотографію, де хлопчик лежить у неї на грудях.

Наразі Марків не розкрила подробиці, зокрема не розповіла, як назвала первістка. Також дівчина закрила лице дитини емоджі у вигляді білого сердечка.

Анастасія Марків уперше стала мамою

У коментарях під дописом Анастасію привітали Ніколас Карма, Ксенія Мішина, Світлана Тарабарова, Оля Цибульська, а також підписники.

Для довідки! Анастасія Марків – популярна тікток-блогерка, її сторінка налічує понад 2 мільйони підписників. Вона знімає гумористичні відео, також відома своїми кумедними піснями.

