Дякую за донат, – Сергій Притула відреагував на приїзд Джолі в Україну
8 листопада, 13:24
Дякую за донат, – Сергій Притула відреагував на приїзд Джолі в Україну

Марія Касій
Основні тези
  • Анджеліна Джолі під час візиту в Україну завітала на заправку у Тернополі, де купила каву, частина коштів від якої йде на підтримку ЗСУ.
  • Сергій Притула подякував Джолі за донат і закликав українців брати з неї приклад.

Анджеліна Джолі під час поїздки Україною завітала на одну із заправок у Тернополі. Сергій Притула прокоментував її візит та закликав брати приклад з акторки.

Волонтер Сергій Притула розповів, що Анджеліна Джолі випила кави на заправці у Тернополі, чим задонатила на ЗСУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Притули.

До слова Анджеліну Джолі помітили на заправці у Тернополі 

Річ у тім, що АЗК WOG з кожного придбаного горнятка гарячого напою передає 2 гривні на закупівлю наземних роботизованих комплексів. Тож якщо голлівудська зірка справді придбала каву на заправці, то долучилась до збору. 

Витрачу час на 2 справи. Подякую Анджеліні за донат на НРК для наших захисників (хто п'є каву на WOG, той в курсі). У своєму життєвому списку бажань викреслю пункт "зустрітися з Джолі". Так, нехай вона була наживо, а я дивився на неї з постера про "Загін роботів 2.0", але факт є, 
– поділився Сергій Притула.

Волонтер додав: якщо Анджеліна Джолі донатить на Сили Оборони, то й українцям не час відставати. 


Анджеліна Джолі у Тернополі / Фото з телеграму Сергія Притули

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі зустрічалась з українськими прикордонниками, про це повідомили у ДПСУ

Анджеліна Джолі приїхала до України

  • Це другий візит акторки до України під час повномасштабного вторгнення. Про її приїзд стало відомо 5 листопада – зірка Голлівуду засвітилась у Херсоні.

  • Ймовірно, Анджеліна Джолі прибула до України з гуманітарною місією. Вона була не тільки у Херсоні, але й Миколаєві. Жінка спілкувалась з місцевими мешканцями, волонтерами, дітьми. 

  • 7 листопада у мережі з'явилися нові фото з Анджеліною Джолі. На одному зі знімків вона стоїть під антидроновою сіткою, на іншому її підловили у Тернополі. 