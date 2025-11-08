Дякую за донат, – Сергій Притула відреагував на приїзд Джолі в Україну

Анджеліна Джолі під час поїздки Україною завітала на одну із заправок у Тернополі. Сергій Притула прокоментував її візит та закликав брати приклад з акторки.

Волонтер Сергій Притула розповів, що Анджеліна Джолі випила кави на заправці у Тернополі, чим задонатила на ЗСУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Притули.

До слова Анджеліну Джолі помітили на заправці у Тернополі

Річ у тім, що АЗК WOG з кожного придбаного горнятка гарячого напою передає 2 гривні на закупівлю наземних роботизованих комплексів. Тож якщо голлівудська зірка справді придбала каву на заправці, то долучилась до збору.

Витрачу час на 2 справи. Подякую Анджеліні за донат на НРК для наших захисників (хто п'є каву на WOG, той в курсі). У своєму життєвому списку бажань викреслю пункт "зустрітися з Джолі". Так, нехай вона була наживо, а я дивився на неї з постера про "Загін роботів 2.0", але факт є,

– поділився Сергій Притула.

Волонтер додав: якщо Анджеліна Джолі донатить на Сили Оборони, то й українцям не час відставати.



Анджеліна Джолі у Тернополі / Фото з телеграму Сергія Притули

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі зустрічалась з українськими прикордонниками, про це повідомили у ДПСУ.

Анджеліна Джолі приїхала до України