Суд арештував водія, підозрюваного у смертельній ДТП з блогеркою Анною Жук

24 січня внаслідок ДТП загинула відома українська блогерка Анна Жук. Водія, підозрюваного у смертельній аварії, вже взяли під варту.

Суд обрав для нього запобіжний захід. Повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела інформаційно-політичного порталу Новини.LIVE.

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Так, водій, причетний до ДТП з Анною Жук, буде перебувати в слідчому ізоляторі протягом двох місяців без права внесення застави.



Чоловікові Анни Жук обрали запобіжний захід / Скриншот з телеграм

За попередньою інформацією, автомобілем керував чоловік загиблої, Володимир Більовцов. На момент аварії вони разом із сином прямували на святкування дня народження доньки блогерки Стасі Макєєвої.

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Що відомо про ДТП, в якій загинула Анна Жук