Укр Рус
Show24 Музика Apple Music назвав головні хіти 2025 року в Україні: яку пісню слухали найчастіше
3 грудня, 13:27
2

Apple Music назвав головні хіти 2025 року в Україні: яку пісню слухали найчастіше

Марія Касій
Основні тези
  • Apple Music опублікував список найпопулярніших пісень 2025 року в Україні, де трек "Врубай" від Parfeniuk став найпопулярнішим.
  • Список включає 100 композицій, з яких 53 належать українським виконавцям, а жоден трек з країни агресора не потрапив до топ-30.

Грудень – це час для підсумків у всіх сферах життя. Музичні платформи теж роблять висновки наприкінці року – Apple Music опублікував список найпопулярніших пісень 2025 в Україні.

Рейтинг головних пісень 2025 року створили за статистикою прослуховування. Про це пише 24 Канал з посиланням на Apple Music

До слова Названо імена 9 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026 

У список увійшло 100 композицій, з яких 53 належить українським виконавцям. Також у рейтингу 29 іноземних та 18 російських пісень. Жоден трек виконавця з країни агресора не потрапив до топ-30. 

Найпопулярнішою піснею 2025 року став трек "Врубай" від Parfeniuk, а очікуване друге місце посів Drevo з композицією "Смарагдове небо". Найчастіше у рейтингу з'являється співачка Надя Дорофєєва – одразу 7 її пісень є у списку. 


Топ-10 найпопулярніших пісень / Скриншот з Apple Music

Цікаво, що нещодавно виконавець найпопулярнішої пісні року Parfeniuk потрапив у невеликий скандал, про що розповідав на своїй сторінці. Його кліп "Врубай" видалили з YouTube через скаргу одного з лейблів. Та згодом відео повернулось на платформу. 

Який ще трек став популярним в Україні нещодавно?

  • На початку листопада Альона Омаргалієва виступила з концертом, де виконала новий трек "Не п'яна – закохана" разом з ансамблем "Кралиця". Уривок з виступу став шалено популярним у тіктоці ще до офіційного релізу.
  • Менш ніж за добу після офіційної прем'єри пісня очолила топ-100 Apple Music в Україні та посунула трек російських виконавців.  
  • На цьому успіх треку не зупинився. "Не п'яна – закохана" потрапила на 115 місце в Top 200 Global чарту Shazam.