Apple Music назвав головні хіти 2025 року в Україні: яку пісню слухали найчастіше

Грудень – це час для підсумків у всіх сферах життя. Музичні платформи теж роблять висновки наприкінці року – Apple Music опублікував список найпопулярніших пісень 2025 в Україні.

Рейтинг головних пісень 2025 року створили за статистикою прослуховування. Про це пише 24 Канал з посиланням на Apple Music.

У список увійшло 100 композицій, з яких 53 належить українським виконавцям. Також у рейтингу 29 іноземних та 18 російських пісень. Жоден трек виконавця з країни агресора не потрапив до топ-30.

Найпопулярнішою піснею 2025 року став трек "Врубай" від Parfeniuk, а очікуване друге місце посів Drevo з композицією "Смарагдове небо". Найчастіше у рейтингу з'являється співачка Надя Дорофєєва – одразу 7 її пісень є у списку.



Топ-10 найпопулярніших пісень / Скриншот з Apple Music

Цікаво, що нещодавно виконавець найпопулярнішої пісні року Parfeniuk потрапив у невеликий скандал, про що розповідав на своїй сторінці. Його кліп "Врубай" видалили з YouTube через скаргу одного з лейблів. Та згодом відео повернулось на платформу.

