Експринц Ендрю, який був заарештований, вперше за довгий час з'явився на публіці

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор уперше за довгий час з'явився на публіці після арешту. У суботу, 21 березня, колишнього принца сфотографували в маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Молодшого брата короля Чарльза III помітили з охоронцем, коли він вигулював собак. Про це повідомляє People (нове фото експринца можна подивитися за посиланням).

Не пропустіть На тлі арешту: одна з країн Співдружності підтримала усунення експринца Ендрю з черги на престол

Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували 19 лютого, у його 66-й день народження, за підозрою у зловживанні державною посадою. Колишній принц міг ділитися конфіденційною інформацією з фінансистом та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, коли обіймав посаду торгового посланника Великої Британії.

Ендрю звільнили того ж дня. Він пробув під вартою близько 11 годин. Чоловіка сфотографували на задньому сидінні автомобіля, коли він покинув поліцейську дільницю Ейлшема в Норфолку.

Колишній принц Ендрю після арешту / Фото Getty Images

Король Чарльз III заявив, що він та інші члени королівської родини співпрацюватимуть зі слідством, також монарх наголосив, що "закон має йти своїм шляхом". До речі, уряд Великої Британії розглядає можливість виключити Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з черги на британський престол.

