Росіяни влучили у будинок, де Jerry Heil записувала свої треки
- У ніч на 25 травня внаслідок російської атаки в Києві постраждала багатоповерхівка, де Jerry Heil записувала треки.
- Співачка повідомила, що в цьому будинку були записані пісні "На килимі" та All eyes on kids.
У ніч на 25 травня Україна вкотре опинилася під масованою російською атакою. Ворог, зокрема, вдарив по Києву.
Jerry Heil повідомила, що росіяни влучили у багатоповерхівку, де вона записувала деякі треки. Про це співачка написала у своєму телеграм-каналі, передає Show 24.
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Росія влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі Києва. На опублікованих фото та відео видно, що будинок постраждав, зокрема вибиті вікна. Jerry Heil розповіла, що саме там записували одні зі своїх пісень.
Яка к*бзда, друзі... Це будинок, в якому були записані "На килимі" та All eyes on kids. Який же лютий треш,
– написала співачка.
Для довідки! "На килимі" – пісня, що увійшла у новий альбом Jerry Heil "АРХЕТИПИ". Трек All eyes on kids присвячений дітям, яких викрала Росія. Співачка подавала цю композицію на Греммі, однак не виграла у спеціальній номінації Best Song For Social Change Award.
У коментарях Jerry Heil зауважили, що там була студія звукозапису.
Що відомо про атаку Росії на Київ 25 травня
Росія атакувала Україну у ніч на 25 травня, зокрема Київ. Постраждав Голосіївський, Дніпровський та Шевченківський район столиці. Речник ДСНС Києва Павло Петров зазначив, що рятувальники працюють у посиленому режимі вже другу ніч та ліквідовують наслідки ворожих атак.
"Багатоповерхівка в Шевченківському районі Києва. Там сталося влучання прямо під житловий будинок. Якщо я не помиляюсь, навіть є відео, коли люди прямують в укриття. Це саме цей будинок. Там є підземний паркінг. Найімовірніше, туди прямували люди, коли сталося влучання", – сказав речник.
Ворог також вдарив по гуртожитку КНУ імені Тараса Шевченка. Ректор Володимир Бугров розповів, що шматок підбитого російського дрона впав біля зовнішньої стіни одного з гуртожитків і перебив трубу з газом. Внаслідок цього стався вибух, який пошкодив і сусідні. Студентів переселяють в інший гуртожиток.