Усе ще вибухає, – TAYANNA розповіла про "приліт" біля свого будинку
- 27 грудня російські військові масовано обстріляли Київ, зокрема "приліт" відбувся біля будинку співачки TAYANNA.
- Відомо, що російська атака спричинила пошкодження у семи районах Києва, призвела до аварійних відключень електроенергії та опалення, загинула одна людина, близько 30 отримали поранення.
27 грудня російські військові вчергове масовано обстріляли Київ. Одне з влучань сталося поблизу будинку української співачки TAYANNA.
Вона розповіла про наслідки атаки у соцмережах. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку TAYANNA.
За словами співачки, ракета влучила неподалік від її дому. Постраждав будинок для людей похилого віку, де спалахнула пожежа. Там мешкають маломобільні люди, які потребували термінової евакуації. TAYANNA разом з іншими киянами допомагала рятувальникам.
Ми зараз евакуюємо всіх дідусів і бабусь. Дуже потрібен одяг, взуття, ковдри, все, що маєте, бо людей 20. На матраци їх повикладали й чекаємо тепер швидку, щоб їх позабирали в лікарню. Воно все ще вибухає, бо тут всі будинки на газу,
– розповіла TAYANNA.
На щастя, за словами артистки, всі живі. TAYANNA закликала небайдужих допомогти постраждалим – можна писати їй або приїхати на місце події.
TAYANNA повідомила про "приліт" біля її будинку: дивіться відео онлайн
Як відомо зі звернення президента, 27 грудня Росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши близько 500 дронів і 40 ракет.
Які наслідки атаки на Київ?
- Постраждали щонайменше сім районів столиці – Дарницький, Дніпровський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський, Деснянський та Солом'янський. Зафіксовано влучання у житлові будинки, в окремих локаціях спалахнули пожежі, пошкоджено автомобілі.
- Після обстрілу в регіоні запровадили аварійні відключення електроенергії. Крім того, без опалення залишилися близько 4 тисяч житлових будинків у Києві.
- За інформацією МВС України, внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще близько 30 осіб постраждали.