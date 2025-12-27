Неможливо було відкрити двері, – дружина Віктора Павліка показала наслідки "прильоту" в їхній ЖК

27 грудня Росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши майже 500 дронів і 40 ракет. Основною мішенню ворожої атаки був Київ – пошкоджені звичайні житлові будинки.

Зокрема, постраждав житловий комплекс, де живе співак Віктор Павлік з дружиною Катериною Репяховою та сином. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини.

Дружина Павліка розповіла про пережите. На щастя, їхня сім'я не постраждала.

Ми цілі. Я була впевнена, що приліт в наш будинок, тому що неможливо було відкрити двері. Якесь сильне повітря було в під'їзді й спрацювала сигналізація. Взагалі наш ранок розпочався зовсім з іншого прильоту у вікні, я і подумати не могла, що все закінчиться нашим ЖК,

– написала Репяхова.

Крім того, вона опублікувала кадри з місця подій, де видно пошкодження житлового комплексу.

Дружина Віктора Павліка показала наслідки "прильоту" в їхній ЖК / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Які наслідки атаки на Київ 27 грудня?