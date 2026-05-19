Bangaranga очолила український чарт Spotify: які ще пісні з Євробачення-2026 слухають українці

16 травня у Відні відгримів гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу здобула представниця Болгарії Dara, а українська співачка LELÉKA посіла 9 сходинку.

Пісня переможниці Євробачення-2026 Bangaranga очолила топ-50 Україна на Spotify. Які ще треки з пісенного конкурсу потрапили в український чарт, читайте в матеріалі.

На 11 місці опинилася пісня Choke Me, з якою Александра Кепітенеску представляла Румунію на 70-му пісенному конкурсі Євробачення, а от трек Satoshi з Молдови – Viva, Moldova! посів 25 сходинку.

До речі, нещодавно представник Молдови заговорив українською мовою. Також він розповів, що підтримує дружні стосунки з Jerry Heil – артисти познайомилися через Ірину Рімес, з якою українська співачка записала пісню Hora.

У топ-50 Україна на Spotify, звісно, увійшла й композиція Ridnym, яку виконує LELÉKA, проте вона опинилася аж на 40 місці. Нагадаємо, що співачка посіла 5 місце за голосуванням глядачів.

Зазначимо, що Bangaranga, Choke Me та Ridnym увійшли й до чарту топ-100 Україна в Apple Music. Вони займають 13, 54 та 90 сходинку відповідно.

