Блогер Артур Бабич, який родом з Кривого Рогу, отримав російський паспорт

Блогер Артур Бабич родом з Кривого Рогу, але вже давно переїхав до Москви. Ба більше, навіть під час повномасштабного вторгнення він підтримав Росію. Вчора хлопець розповів, що отримав російський паспорт.

Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Бабича. Тепер блогер офіційно став росіянином.

Не пропустіть Російська мова, громадянство, "зрада": що Олег Винник розповів у першому за 2 роки інтерв'ю

Артур Бабич опублікував фотографію, де тримає російський паспорт і усміхається. Блогер радий, що став росіянином, попри те, що його Батьківщина щодня страждає від російських ракет і дронів.

Це був непростий шлях, але він багато чого мене навчив. Для мене це не просто документ – це про людей поряд і країну, яку я вибрав і вважаю своїм домом. Я вдячний за все, що пройшов, і йду далі вже спокійніше та впевненіше,

– написав він.

Артур Бабич з російським паспортом / Фото з телеграм-каналу блогера

Нагадаємо, що в березні Бабич поділився, що подав документи на отримання російського громадянства. Тепер блогер змушений дотримуватися всіх законів Росії, зокрема може піти на війну проти України.

Що відомо про Артура Бабича?