Після скандального інтерв'ю Гордону: чоловік Полякової з'явився в Threads і став зіркою мережі

Після виходу інтерв'ю на ютуб-каналі "В гостях у Гордона" Вадим Буряковський, бізнесмен і чоловік Олі Полякової, став популярним у соцмережах. Люди активно обговорюють його, діляться вирізками з розмови та створюють меми.

Ситуацію посилило і те, що нібито Вадим Буряковський, з'явився у соцмережі Threads. Його перший пост зібрав тисячі вподобань, передає 24 Канал.

Сторінка нібито чоловіка Олі Полякової називається "Той самий Вадік". Перший допис – скриншот з інтерв'ю з Дмитром Гордоном, на якій Вадим сміється.

Завів тредс. Само якось вийшло,

– написано під фото.

Чоловік Олі Полякової з'явився в Threads

Публікація, на момент написання матеріалу, 24 березня, набрала понад 26 тисяч вподобайок. Під нею залишила коментар і сама Оля Полякова, зазначивши, що на сторінку можна підписуватися.

Оля Полякова прокоментувала допис toi_samyi_vadik

Загалом користувачі Threads тепло зустріли Вадима – залишили сотні позитивних коментарів і створили чимало мемів.

Меми про чоловіка Олі Полякової

Серед тих, хто відреагував на публікацію, були Леся Нікітюк, Ірина Білик, Дмитро Гордон та інші. Сторінка "Того самого Вадіка" налічує вже понад 9 тисяч підписників.

Коментарі під дописом toi_samyi_vadik

